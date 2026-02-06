Offering Aid to Flood Survivors in Sri Lanka
In Sri Lanka, Tzu Chi partnered with scouts to distribute supplies to flood survivors, bringing timely aid.
更多 大愛新聞 報導：
"浪"愛無限！歌仔戲宣導尊重生命
與環保站為鄰 送貨員退休載回收
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。