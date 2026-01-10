OH-58D戰搜直升機汰除擬提前到2028 規劃採購JUMP 20無人機補強

陸軍於2024年漢光演習期間，在台南麻豆某宮廟前實施野戰油、彈運補，照片中儎台即為OH-58D戰搜直升機。(本報資料照，記者王涵平攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航特部現有37架OH-58D戰搜直升機，因為面臨原廠停產及消失性商源與零件短缺，儘管陸軍曾於 2018 年一次性斥資約 4.9 億台幣購入 12 年份的備份零件，但因核心的桅頂偵蒐儀(Mast-Mounted Sight, MMS)電子零組件的老化失效風險上升，軍方評估是否將OH-58D戰搜直升機列入汰除的時程「更新且提前」。

軍方人士今天透露，位在機頂上方的MMS桅頂偵蒐儀，是OH-58D戰搜直升機的作戰核心，如果MMS儀失效或是經常性異常，就會失去重要的引導地獄火飛彈發射功能，變成功能單純的輕型偵察直升機，從現況看來，提前到2028年進行汰除，是可能且有必要的。

他指出，為強化陸航部隊的打擊戰力，以及增加地獄火飛彈丶火箭空射載台的數量，陸軍規劃向美採購30架「武裝型黑鷹直升機」，同時將現役「通用型黑鷹直升機」也進行改裝，使其具有發射地獄火飛彈丶火箭丶機砲等武器等功能。

在補強OH-58D戰搜直升機汰除後的戰場偵搜及飛彈引導功能方面，據了解，向美採購JUMP 20型無人機，將是評估的選項之一。

軍方人士說，美國政府先前在軍援台灣各項軍事裝備的項目中，就曾提供少量的JUMP 20型無人機給我國使用，政府先將其撥交給海軍及海巡署進行試用及評估，由於JUMP 20型無人機具有可垂直起降丶飛行時間可達到14小時，作戰半徑約185公里等特性，讓海軍及海巡單位都心動，而陸軍對此也可能會納入採購項目的評估。

