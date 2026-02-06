OHCA仍成功搶回一命！葉克膜接力心導管創奇蹟

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名49歲游姓男子突發心肺功能停止（OHCA），由救護車送抵澄清醫院中港院區，急診監測發現致命性心室顫動，研判與急性心肌梗塞有關。心臟外科團隊即刻裝置葉克膜（ECMO）維持體外循環，隨後由心臟內科進行心導管處置，成功搶救生命，住院近一個月後完全康復，重返職場且未留下後遺症。

突發倒下 跨科團隊合作提升OHCA存活率

游先生過往無慢性病史，當晚僅感覺些微不適即就寢，隨後失去意識。太太發現異常後，依119電話指導立即進行CPR（心肺復甦術），救護車途中施行10次AED電擊。到院時仍呈現致命性心律不整，經壓胸、電擊與急救藥物效果有限，醫療團隊迅速啟動葉克膜支援並銜接後續檢查。

廣告 廣告

在於急診醫學部、心臟血管外科與心臟內科的即時合作下成功搶回一命。澄清醫院中港院區指出，統計顯示，心因性休克或心跳停止病患若及早使用葉克膜，存活率可達55%；到院前心肺功能停止的OHCA患者，透過ECPR（葉克膜心肺復甦術），存活率亦達46%。

葉克膜爭取時間 即時CPR決定大腦與生命結局

心臟外科吳慧中主任說明，OHCA常見原因包括心肌梗塞與致命性心律不整，僅靠傳統CPR往往不足，需以葉克膜暫代心臟功能，維持全身循環，讓醫師有時間進行治療。心臟內科劉昱成醫師補充，心導管兼具檢查與治療功能，本案確認嚴重血栓後，先清除血栓並放置支架，恢復血流。

急診醫學科謝佳銘醫師指出，倒下後4至6分鐘內獲得有效CPR，可大幅降低腦部損傷並提升存活率；每延遲1分鐘，存活率即下降7至10%。游先生因院前不中斷急救，為後續治療爭取寶貴時間。

OHCA搶救成功不常見 醫籲民眾學習CPR

吳慧中主任強調，OHCA能成功救回並恢復正常生活並不常見，本案歸功於家屬第一時間落實CPR並啟動119通報。呼籲民眾學習CPR，即使沒有醫學背景，也可在指導下把握黃金4至6分鐘，串起「早期求救、CPR、AED電擊、專業救命術與醫院治療」的生命之鏈，守住身邊親友的生命。

【延伸閱讀】

美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生

他打球突暈倒突OHCA 低溫治療＋心導管檢查揪「真正致病因」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67617

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw