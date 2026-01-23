OK便利商店打1折出售 美廉社母公司1．25億吃下100％股權

美廉社母公司三商家購（2945）昨（23）日公告，以現金1.25億元向「喜年來蛋捲」大股東來來百貨收購來來超商（OK超商）100％股權，來來超商資本額要13億元，這筆交易僅花1.25億。（攝影／鄭國強）

美廉社母公司三商家購（2945）昨（23）日公告，以現金1.25億元向豐群投資控股與來來百貨收購來來超商（OK超商）100％普通股及相關智慧財產權，然而OK超商在經濟部登記實收資本額13億元，等於打1折賣給三商家購。

三商家購在23日傍晚發布重大訊息，為強化競爭力、擴大零售經營規模，對價條件：以現金新台幣一億二千五百萬元購買來來超商全部普通股股份及來來超商經營上所需之智慧財產權，本次併購長期而言對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。

美廉社集團以資本額1折吃下OK連鎖超商

來來超商（OK超商）有兩大股東，豐群投資控股與來來百貨，來來百貨占3席董事，監察人由豐群投資控股出任，兩家公司都是來來百貨董事長張宏碩關係人，提到來來超商讀者可能不熟悉，其實張家來來百貨就是「喜年來蛋捲」的大股東，可以解讀為美廉社的大股東向喜年來的大股東，買下了OK連鎖超商。

值得一提的是，三商家購旗下的美廉社有812家通路，而OK超商應該有700多家據點，若合併成功，對台灣零售通路業市場必定有所影響，兩家會追求綜效調整據點、裁掉一些據點還是增加銷售的綜效、分工，就看經營當局的盤算。

三商家購可能耗掉帳上1半的現金來併購OK超商

在宣布重大訊息時，三商家購對媒體表示，本起併購完成後，將維持OKmart現有業務並繼續經營，進行營運策略整合，以發揮整合綜效。OKmart也回應表示，本起併購後一切服務營運不變。並且，本案基於長期經營發展策略，結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。

三商家購旗下美廉社、日本藥局Tomod’s、心樸市集、寵物好事等連鎖門市合計超過830家據點，但根據公開資訊觀測站上公布去年第三季資產負債表顯示，帳上現金2.66億元，如果第四季沒有增加，等於快用掉整個三商家購一半的現金，去買下OK連鎖超商。

(原始連結)





