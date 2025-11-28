【OK廣告架】打造廣告架業界唯一 MIT品牌

OKEMARU 為台灣品牌，從引進展示產品，轉而專注於開發高質感廣告架、展示架與燈箱等空間展示用品，「讓美感成為城市的一部分」為品牌理念，結合台灣在地工廠技術與設計思維，打造兼具功能性與美學的 MIT 展示產品。

在全球供應鏈動盪下，堅持高質感與在地製造的廣告架品牌誕生串連中彰潭雅神傳產工廠展現台灣製造韌性，在全球供應鏈不穩定、傳產景氣低迷的時代，有一群來自台灣中彰潭雅神地區的傳產夥伴，正用深厚的產業經驗，為金屬工藝的「設計製造」重新定義。

由設計品牌 OKEMARU（OK 廣告架）發起的本地製造計劃，整合台中與彰化數間在地工廠，推出業界唯一 MIT（Made in Taiwan）高質感廣告架系列，希望讓「廣告架」不再只是展示工具，而成為品牌形象的一部分。

OKEMARU 林建銘董事長指出，台灣市場上的廣告架長期多半使用價格低廉的中國製品，使用後的反饋往往是品質不穩、壽命短、缺乏保障，這導致需頻繁更換，浪費品牌與店家的人力與資源。

「我們為客戶提供解決之道：廣告架是可以兼具穩固、耐用與美感的。」OKEMARU 創辦人表示，品牌成立的初衷，就是要廣告硬體與內容，展示的每一寸都能提升店家、甚至於城市的美感與品味。

OKEMARU 的製造鏈橫跨台中工業區與潭雅神地帶，與多間具數十年經驗的金屬、烤漆與零件廠協作，從鋁擠結構加工、粉體烤漆到磁吸式面板設計，皆在台灣本地完成，這樣的堅持，不僅為了支持在地產業，也是為了確保設計師能隨時精準掌握品質細節。

傳產新樣貌：從工廠到品牌

OKEMARU 認為，傳統產業不該止步於代工體系，品牌透過工業設計語言、整合視覺美學設計與網路行銷，擺脫按圖代工的枷鎖，為傳統金屬加工注入能量，目前 OKEMARU 已與多家設計師品牌、房仲連鎖及餐飲集團合作，推出以企業精神為出發點，建構以美學為基礎的專屬展示解決方案。

產品包括：

A 系列防風廣告架：業界重量最重最穩，適合台灣抗風耐候、展示燈箱：內建鋰電池充電，讓燈箱可離線，自由擺放任意角落，創新設計款警示牌：為台灣每個城市的街角增添趣味、締造質感美學。這些產品讓「廣告架」從傳統耗材變為「空間設計的一部分」，同時保留 MIT 的堅實結構與製造精神。我們希望將隨處可見的單調告示變成值得玩味、饒富品味的樂趣。

我們相信，美感與品質是台灣製造的語言，當世界在談降低成本，我們選擇談提升價值，品牌指出，雖然生產成本較高，但 MIT 的穩定品質與高效率的應變服務，是市場中無法被取代的優勢。

全球挑戰下的在地韌性

在國際貿易緊張與關稅波動影響下，許多企業選擇降低生產成本、外移製造據點，OKEMARU 則反其道而行，希望以台灣為核心供應鏈基地，展現傳產轉型的可能性。