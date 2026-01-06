OK繃、隱形眼鏡網拍觸法！台中抓121件違規醫材 重罰525萬

網路買賣醫療器材漸漸興起，一不小心就觸法。台中市食品藥物安全處公布民國114年醫療器材稽查成果，全年共查獲121件違反《醫療器材管理法》案件，裁罰金額累計超過525萬元。其中透過網路平台販售的「無照醫材商」違規情形最為嚴重，共裁處58件，裁罰金額達184萬5000元，占比最高。

市府食安處分析違規態樣指出，114年醫療器材稽查共查獲121件違反《醫療器材管理法》，違規件數最多的是「無照醫材商」，多為未取得醫療器材商販賣業許可執照，即在網路平台販售OK繃、碘伏棉簽、隱形眼鏡盒等醫療器材，共裁處58件，裁罰金額達184萬5000元。

第二名為「未經許可擅自輸入或製造醫療器材」，依規定須於製造或輸入前完成查驗登記並取得許可證，相關違規案件計21件，裁罰92萬5360元。第三名則為「未依規定以通訊交易方式販售醫療器材」，共計16件、裁罰67萬元，顯示部分業者對網路販售醫療器材的法規仍不夠熟悉。

由於醫療器材不同於一般商品，依法僅限具備販售許可的醫療器材商或藥局販售。食安處指出，若透過網路通路販售，僅得販售第一等級醫療器材及公告之19類第二等級品項，隱形眼鏡、低周波治療器等均不得於網路平台上架。

食安處強調，醫療器材廣告須經主管機關核准，一般商品亦不得宣稱具醫療效能，違規者將依法從嚴裁罰。食安處提醒民眾，選購醫療器材時可把握「醫材安心三步驟」：（一）認明合法醫療器材商；（二）查看包裝標示是否載明衛福部核准許可證字號；（三）依照說明書正確使用。

