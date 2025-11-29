OK超商分手蝦皮！明年1月起不再服務「境內包裹」

OK超商宣布，自明年1月1日起，將停止在蝦皮購物平台提供「境內包裹寄件與取件服務」。（示意圖／翻攝自Google map）





經常在蝦皮購物的民眾注意了！OK超商近日宣布，自明（2026）年1月1日起，將停止在蝦皮購物平台提供「境內包裹寄件與取件服務」。屆時，全台798間門市將不再受理境內蝦皮包裹的下單、寄件及取件業務。不過，其他電商平台的境內包裹寄取服務仍將照常提供，並不受影響。

OK超商在公告中指出，此次調整是基於雙方營運規劃與物流資源的重新配置考量，調整範圍僅限於「境內包裹」，而蝦皮「境外（跨境）包裹取件」則會持續合作，且OK超商將進一步擴大相關服務。OK超商表示，調整後，門市可將營運資源更集中於核心業務，包括商品銷售、鮮食補給、OKCAFE服務以及生活補貨等，提升整體營運效率，同時改善消費者的購物體驗。

此外，為了讓買家和賣家有充分的緩衝時間調整，OK超商也特別說明，明年1月1日晚間23點59分前申請的寄件單號，可在1月1日至1月4日期間仍至門市完成寄件；而若買家在明年1月1日之後收到OK超商到店取件簡訊，仍可正常前往門市取件，確保服務不會在短期內中斷。

消息曝光後，立即引起網友熱烈討論，不少人感到惋惜表示：「曾經是最大量取件處的OK，現在不勝唏噓」、「有時蝦皮自取太慢就選OK，明年就少了選擇」、「OK大概要倒閉了嗎」。也有人指出，近年蝦皮店到店服務推出後，自己家附近的OK門市數量已減少。此外，也有網友認為，雖然OK運送速度可能略慢於其他超商，但運費相對便宜，是過去選擇OK的原因之一。

看來，OK超商停止蝦皮境內包裹寄件與取件服務，對長期依賴OK作為取貨點的消費者而言，投下一個震撼彈。

