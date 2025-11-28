OK超商與蝦皮終止合作 這天起不能取寄貨

OK將在2026年1月1日正式結束與蝦皮的合作。（圖／東森新聞）





網購族注意！OKmart便利商店明年（2026）1月1日起，全台798間門市停止蝦皮購物「境內包裹寄件與取件服務」，並說明調整原因。

OKmart在官網公告，為因應雙方營運規劃與物流資源配置調整，與考量電商超取對於超商端消費者的必要性已下降，「營運綜合考量已無法產生正向效益」，在雙方有共識情況下，終止與蝦皮購物的「境內包裹」物流合作，不過蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作。

OKmart表示，為了協助用戶銜接過渡，於「2026年1月1日23時59分59秒前」申請的寄件單號，仍可在1月4日前至OKmart 寄件；1月1日後收到取件簡訊的買家，也可正常取件。OKmart強調，調整後將更聚焦商品力、鮮食補給、OKCAFE 與生活補貨等核心服務，持續提升門市營運效率與整體顧客體驗。

