OK超商被美廉社併購！會員如何整合？同業誰壓力大？一文看懂
OK超商你常去嗎？近期一些民眾發現難找到這個超商的門市點，更曾傳出倒閉潮但被否認。沒想到今（23）日就迎來零售業震撼彈！三商家購（2945）於今日公告，以新台幣1.25億元收購來來超商（OKmart）全部普通股股份及相關經營所需之智慧財產權。7-11，全家，萊爾富等超商三雄將迎來重洗牌？使用OK超商的老客戶，以及美聯社熟客將可能有點數互通、會員整合效益嗎？對消費者有哪些好處？《遠見》一文解析
三商家購（2945）23日公告以1.25億元收購來來超商（OKmart）全部普通股股份及來來超商經營上所需之智慧財產權，三商家購表示，基於長期經營發展策略，結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準。
事實上，今年全台超商合計已有近1萬4000家店，光是去年就淨增加400多店。然而，據了解，OKmart自去年以來大規模閉店，在社群上引發關注，去年初尚有約600家店，實際從官網門市最新統計（截至2026/1/23），OKmart分店數僅329家，短短一年時間門市數幾近腰斬。
儘管如此，憑藉美廉社全台擁有約813家分店，加上OKmart的300餘家據點，合併後三商家購體系的店數成長，將一舉突破千店大關。
OK超商被併購後，哪間超商壓力最大？
「萊爾富壓力會很大！」高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪直言，這起併購最首當其衝的是目前約有1800家門市的萊爾富，以店數規模來看，三商家購體系將直逼超商老三。
吳師豪分析，美廉社的定位介於超市與超商之間，屬於生鮮品項精簡的「社區型小超市」，對雙方而言，這是一場各取所需的策略交易。對OKmart來說，這幾年門市多開在偏僻或鄉村地點，在成熟市場中與前三強的店數差距過大，容易面臨被邊緣化的危機，如今有了三商家購「富爸爸」加持，將能獲得更強的採購議價能力與行銷資源；而對美廉社來說，因加盟店與直營店占比約為七：三，展店速度受限，透過併購能「一鍵直達」1000個據點，以最快速度補足店數空缺。
OKmart經營者「豐群集團」，昔與統一並列「流通雙雄」
這起併購案也讓不少人想起OKmart母公司「豐群集團」曾經的輝煌。三十多年前，1989 年，豐群集團創辦人張國安與荷蘭SHV集團、泰國卜蜂集團合資成立國內量販始祖「萬客隆」，隔年在桃園開出全台第一家萬客隆。
全盛時期，萬客隆業績突破200億元，其營業額與7-Eleven、家樂福為全台前三大流通業者，當時張國安與統一集團創辦人高清愿被並稱為台灣「流通雙雄」。
同年，豐群集團與美國Circle K合資成立富群超商股份有限公司，也就是OKmart前身，由Circle K美國連鎖總部提供技術合作、授權以及顧問諮詢，直至2005年雙方合作到期，解約後，公司名稱變更為來來超商股份有限公司，並將企業標誌改成OKmart。
如今，隨著OKmart易主，吳師豪認為，OK超商與美廉社社區型超市的客群重疊度低，兩者不互斥，反而可以透過交換會員資料、點數互通來創造更深的黏著度；再者，這起併購案非由龍頭出手，能避免統一或全聯過於獨大，對市場競爭相對健康。
