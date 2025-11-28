OK超商證實！終止蝦皮「國內包裹」合作：取件、寄貨皆停止

蝦皮購物與OK超商的合作將於2026年1月1日正式終止，屆時用戶將無法選擇OK超商作為配送選項，亦無法透過OK超商進行包裹寄取，但蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作，全台 798 間可寄取件之 OKmart 門市（不含特殊場域與智販系統）將持續支援並擴大跨境包裹的服務。

根據《OK超商》的聲明，隨著網購市場的快速變化，電商平台自建寄取點的數量與市佔率迅速上升，導致超商端的包裹寄取需求大幅下降。雙方在充分協商後，決定結束這項「境內包裹」的物流合作。

蝦皮購物也在公告中指出，自2025年12月1日起，較長備貨的商品將關閉OK超商物流選項，並提醒賣家必須在2026年1月1日23點59分59秒前完成寄件申請，以免影響訂單成立。即使合作終止，蝦皮的「境外（跨境）包裹取件」服務仍將繼續運作，OK超商也將保持其他電商平台的寄取服務正常運行。

