OK超商轉型拚業績提升 明年1月停止蝦皮國內寄取件

（中央社記者何秀玲台北28日電）OK超商啟動轉型計畫，將針對門市進行汰弱扶強，並反駁先前倒閉潮傳聞；同時，OK官網也宣布，明年1月起停止蝦皮購物國內包裹寄取件服務，蝦皮跨境包裹取件仍維持合作。

OK超商接受中央社記者詢問表示，今年將門市進行體質調整，逐步聚焦在社區店舖、OKmini智慧販賣機，以及不對外部消費者開放的特殊場域，而「在地、即取、短鏈配送」已成為門市的新消費動能，目前全台有1099間OK門市，今年門市業績年增10%。

在物流合作部分，OK超商今天在官網宣布，因應營運規劃與物流資源配置調整，OK超商全台798間門市自明年1月1日起停止蝦皮購物平台「國內包裹寄件與取件服務」。調整後OK門市將不再提供國內蝦皮包裹下單、寄件與取件業務，而其他電商平台包裹寄取服務仍會持續。

OK超商表示，因網購平台自建寄取件的據點量與市占率快速攀升，大量電商包裹已由平台自有體系吸收，並能滿足多數消費者的包裹寄取需求。在此市場結構轉變下，電商超取對於超商端消費者的必要性已下降，考量營運已無法產生正向效益，在與合作夥伴有共識下，將於合作合約期滿後，自明年1月起停止蝦皮平台國內包裹物流合作。

為了營運持續轉型，OK超商指出，2024年8月起即聚焦鮮食升級與在地供應鏈整合，持續與知名飯店攜手推出聯名鮮食，今年起開始出現成效，截至11月，鮮食與餐食整體業績年增51%。

另外，OK超商在2024年起與全國農漁會推動的地產地銷物流服務「農易送 EXPRESS」，帶動社區採買力，也讓OK超商相關農產、飲料、烘焙與伴手禮等有顯著業績成長，今年起包括民生快消品項如紙巾、水、食材等都有100%高成長。

OK超商表示，未來將持續強化鮮食商品力、OKCAFE、民生快消品項與「農易送 EXPRESS」在地物流能力，並深化短鏈供應鏈策略，以提升營運效率與門市競爭力。（編輯：林淑媛）1141128