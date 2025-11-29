OK超商798門市 2026元旦起停蝦皮「國內包裹寄取」

網購族常常去超商取貨，不過就有民眾發現，萬華區有老字號OK超商熄燈。另外OK從2026年元旦起，全台798間門市將停止蝦皮國內包裹寄取，但境外跨境包裹取件依舊有合作。對此OK則回應，部分店點租約到期或不符經營需求，另外和蝦皮合作有變化，是營運綜合考量，但不是全面停止。

萬華區有老字號OK超商熄燈。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「位在台北市萬華區萬大路423巷的這間OK超商，已經拉下鐵門，透過玻璃可以看到裡面的商品都已經撤出，人去樓空，也讓在地人錯愕不已。」其實這間OK萬大店陪許多人長大，不過攤開地圖可以發現，附近蝦皮店到店有高達4家，可說是越開越多家。民眾：「這間都開20幾年了，它從小開到大。」民眾也發現，就連萬華區萬大路424巷的OK台北銘德店，如今也變成全家；中正區和平西路二段的OK中正三元店，更變成7-11。民眾：「幾乎一年可能沒去過一次吧，幾乎沒有去過，都是去7-11或全家。」

OK從2026年元旦起，全台798間門市將停止蝦皮國內包裹寄取。（圖／TVBS）

算下來全台超商門市數量，龍頭依舊是7-11，有超過7千家；全家則有超過4千家；萊爾富也有超過1700家；OK則有798間服務門市，但另一頭蝦皮店到店全台已超過2千家，拓展速度驚人。如今OK更宣布，從2026年元旦起，門市將停止蝦皮境內包裹寄取，但境外跨境包裹取件依舊有合作。行銷專家胡恒士：「我觀察對於OK來講，如果跟蝦皮合作，就有機會帶動更多的人流進到店裡面，而更多人流進到店裡面，就有機會帶動它的業績。」

而OK則回應，大量電商包裹已由平台自有體系吸收，電商超取對超商端消費者必要性已下降，營運綜合考量已無法產生正向效益，因此才會下這決定。另外萬大店是租約到期，而部分店點不符合商圈、人流等經營需求，合約到期後轉型。未來將持續強化鮮食商品力、民生快消品項，提升營運效率和門市競爭力。

