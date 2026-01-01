OL偷吃已婚鄰居！相約上床逾50次 「乾流血」鹹濕對話曝光：今晚碰嗎

（記者洪承恩／綜合報導）台北市一名人妻控訴，住在同棟社區的OL小琳（化名），明知其丈夫已婚仍長期往來，兩人自2022年起暗中交往，不僅多次外出約會、出國旅遊，甚至在男方住處發生關係，最終導致婚姻破裂。法院審理後，認定小琳侵害配偶權情節重大，判須賠償正宮精神慰撫金60萬元，全案仍可上訴。

判決指出，人妻與丈夫於2013年結婚，育有一名未成年子女，一家三口原本居住在台北市某社區，生活單純。小琳與夫妻同住一棟大樓，並加入社區住戶群組，彼此互動頻繁。人妻主張，小琳早已清楚男方婚姻狀況，仍與其發展不正當關係，造成夫妻衝突不斷，婚姻名存實亡。

示意圖／一名OL與已結婚的男鄰居發生婚外情，鹹濕對話全被看光。（擷取自免費圖庫Pixabay）

人妻表示，起初察覺丈夫行蹤異常，經常以加班、出差為由晚歸，2023年中曾發現兩人互動曖昧，遂委婉提醒小琳，甚至聯繫對方父親說明情況。當時丈夫還刻意製造「斷聯」假象，試圖取信於妻子，但實際上雙方仍持續往來。

直到2024年7月，人妻發現丈夫手機內留有大量通訊紀錄，2人互相發送「乾流血」、「而且我怎麼射你都沒有懷孕」、「我們做愛過50次吧」、「雖然我今天沒射但我真的很舒服」等話語，還會詢問「晚上碰嗎」，才驚覺這段婚外情已持續超過2年，期間親密往來次數頻繁，足跡遍及汽車旅館、國內外旅遊地點，甚至在夫妻同住的住處內發生關係。丈夫隨後坦承出軌，兩人最終於同年11月離婚，人妻遂對小琳提告，求償100萬元。

法院勘驗雙方LINE與社群平台對話後，認定內容明顯逾越一般社交界線，多次回顧過往親密互動，並提及長期、反覆的性關係，足以證明小琳在明知男方婚姻狀況下仍持續交往。對於女方辯稱誤信男方已離婚、並因官司承受身心壓力等說法，法院認為難以採信。

法官審酌不倫關係時間長、次數頻繁，且在人妻明確示警後仍未收斂，已對婚姻造成實質破壞，最終判小琳應賠償人妻精神慰撫金60萬元，並依法計息。

