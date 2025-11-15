OL喊「普發1萬不公」 網揭財源：別以為自己優越

普發1萬線上登記已陸續入帳，不少人領到後已開始規劃用途。一位女上班族抱怨，全民都可以領到1萬元實在很不公平，辛苦工作賺的錢，被徵收走一部分後，現在退稅於民卻得給不努力的人，認為自己當盤子被敲。貼文一出引起熱議，網友普遍都不認同，直言普發的現金，大多來自企業被課徵的稅款，「一樣都在白嫖企業，不用那麼優越」。

一位網友在《Dcard》上以「我真覺得普發1萬很不公平」為題發文，直言每年5月的報稅，對於她這樣單身、沒小孩、每天辛苦工作賺錢的人來說非常不利。沒有夫妻合併申報可以使用、也沒有小孩可以報扶養，父母的扶養還得兄弟姐妹輪流報。

廣告 廣告

原PO認為，她辛苦加班賺錢，有一部分要先被政府強迫徵收走，現在稅額超收要退稅於民，卻是全民可領，不理解自己為什麼要幫忙養那些不努力的人，包括完全沒在工作賺錢、有賺錢卻不用報所得、做壞事在監獄裡服刑的人。她批評，這些人不會感激你，只會覺得這是政府發的錢、是他們應得的。

原PO說，有錢領當然開心，但她也體悟到不用太認真工作，否則只會被這個社會當成傻子跟盤子在敲，「錢不是被政府強迫徵收走，就是被壞人騙走，甚至現在還要養全民，到底這麼辛苦工作是要做什麼？」

貼文一出引起熱議，「其實大部分人領的一萬，都是上面20%的人，分給其他80%，所以拿錢跟你沒有半點關係，當小確幸就好」、「到現在還有人不知道，普發的現金大多來自企業被課徵的稅款嗎？一樣都在白嫖企業，是也不用那麼優越」、「如果真的要以繳的比例退給你的話，你可能領不到幾毛錢」。

也有人針對原PO提及的單身繳稅不利做出回應，「你以為夫妻一起報稅有減很多，其實沒有，建議實際去試算」、「社會福利本來就是這樣，國家為了提升生育率，本來就會對有小孩的家庭給予更多補助，但以目前養小孩的花費來說，就只是補貼而已」。

更多中時新聞網報導

謝祖武微笑談長照經驗：淚已哭乾

黃珮琪葉子綺「母女」搶金馬 先互道恭喜

東京聽奧》中華大團出征 許樂、林家文拚再奪牌