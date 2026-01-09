OL喝下「甜甜的水」昏迷 2天！慘遭網友性侵

根據高雄地方法院判決指出，2024年8月，化名阿美的女子請假從台中南下高雄進行醫美療程。她事先聯繫網路認識的黃姓男子，請對方開車接送，黃男欣然同意協助。

當日黃男開車載阿美前往餐廳用餐，兩人一同享用壽司後，隨即前往廟宇參拜。然而抵達廟宇不到5分鐘，阿美便出現頭暈、四肢無力等症狀。黃男見狀表示帶她到附近摩鐵休息。

進入房間後，黃男遞給阿美一杯水。阿美喝下後發現水帶有甜味，隨即失去意識陷入昏迷。兩天後阿美醒來，發現自己獨自一人在摩鐵房內，身上僅穿著上衣，沒有穿著內衣，下半身僅穿內褲，外褲不見蹤影。她上廁所時發現下體有黏稠分泌物，立即前往醫院求助。

阿美因失聯兩天未上班，家人焦急報警協尋，最終在醫院找到她。經醫院檢查確認，阿美確實遭到性侵害。她認為黃姓男子涉嫌重大，決定報案提告。

法院審理期間，黃男否認犯行，辯稱是阿美主動跨坐在他身上，他拒絕推開對方還遭毆打。黃男強調自己將阿美送到摩鐵後便返家，並未下藥性侵。

高雄地方法院審酌相關事證，包括醫院檢查報告、現場監視器畫面等證據，認定黃男說詞不可採信。法官最終依乘機性交罪判處黃男有期徒刑4年，全案仍可上訴。

婦產科醫師提醒，若遭遇類似情況應立即就醫採證，保全相關證據。同時建議女性外出時應提高警覺，避免單獨與網路認識的對象見面，飲料食物也應注意是否有異常味道或顏色，保護自身安全。

