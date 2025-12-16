OL愛喝「大全配」一年長成2XL！營養師曝手搖飲「4大配料」成肥胖殺手
記者簡浩正／新北報導
你喝飲料一定要加料嗎？你是咀嚼系手搖飲愛好者嗎？小心加料隱藏高熱量使人變胖。29歲的上班族林小姐工作壓力大，總愛下班後點一杯手搖飲「配料滿配」療癒自己，但這樣的習慣也推高她的體重與健康風險，一年內他的衣物尺寸從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的。
衛福部臺北醫院營養師王盈媗指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。
為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，王盈媗製作出「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為三個熱量等級，讓選擇一目瞭然：
紅燈區（>150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓…等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。
黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁…等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。
綠燈區（<100大卡）：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即始搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。
除了配料選擇，王盈媗也提供3點飲品搭配建議，幫助咀嚼控們喝得過癮又健康：
優先選純茶：水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量。另外，若為奶茶控則建議選鮮奶茶，鮮奶茶熱量比添加奶精的奶茶更低，因為奶精主要成份是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。
飲料減糖：配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使搭配無糖飲品，也仍有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升，引起多種健康問題。
選小尺寸：有時只是嘴饞想咬點東西，點個小杯、中杯，能滿足咀嚼欲，也能減少熱量攝取及身體負擔。
