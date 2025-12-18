OL愛喝「滿配手搖」1年胖到2XL！專家揭4種料最肥 掌握3招體重不失控

OL愛喝「滿配」手搖1年胖到2XL！專家揭「4配料」最肥，掌握3招體態不失控。示意圖／取自photoAC

台灣手搖飲店林立，不僅口味多元，配料選擇也十分豐富。無論是飯前解饞、飯後解渴，還是上下班途中的小確幸，一杯手搖飲幾乎已成為現代人日常生活中不可或缺的享受。然而，台北醫院營養科王盈媗營養師提醒，手搖飲真正拉高熱量的，往往不是飲料本身，而是加進去的「配料」，她也點出「4種配料」是肥胖最大元凶。

王盈媗表示，一杯飲料加上珍珠、粉圓或芋圓等配料，熱量輕鬆突破200大卡，相當於多吃一碗飯，而且常常是不知不覺就喝完。她舉例，一名29歲上班族小林，每天下班必喝一杯「配料滿配」的手搖飲作為療癒，結果1年間體重快速上升，衣服從L號一路升級到2XL。直到感覺衣服緊繃，才驚覺手搖飲帶來的健康警訊。她指出，這正是許多人忽略配料熱量的案例。

熱量分級差很多 咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈：

紅燈區（>150大卡）

草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等。

主成分多為澱粉+高糖，高熱量、負擔重，建議少選或不選。

黃燈區（100–150大卡）

蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等。

偶爾吃可，但建議搭配無糖茶，避免熱量爆表。

綠燈區（<100大卡）

茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍等。

熱量低，適合控制體重或血糖族群，即使搭配鮮奶茶或水果茶，負擔也較小。

王盈媗把常見配料做成「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈」。圖／翻攝自衛生福利部臺北醫院臉書

王盈媗強調，「喝手搖飲不是錯，錯在選擇不對。」營養衛教的目的不是禁止飲用，而是教導民眾聰明選擇配料，既能享受美味，又能兼顧健康。手搖飲料的熱量關鍵在於加料，像珍珠、粉粿、草仔粿等澱粉類高熱量食材，一杯下肚就相當於一碗飯，提醒民眾飲用時要多留意。

她也分享，想當療癒系咀嚼控，但又不想讓體重失控，可以掌握3個小秘訣：

1.優先選純茶

水果茶通常加入果汁或糖漿，會額外攝取大量糖分與熱量。若是奶茶控，建議選鮮奶茶，因為鮮奶茶的熱量通常低於添加奶精的奶茶。奶精主要成分是油脂，含飽和脂肪較高，長期攝取容易增加心血管疾病與糖尿病風險。

2.減糖甚至無糖

許多配料以黑糖或蔗糖熬煮，本身就很甜。即使搭配無糖茶，飲料仍有甜味，因此不必額外加糖，以免血糖快速上升，增加健康負擔。

3.選小杯即可

如果只是嘴饞想咬點東西，小杯或中杯其實就能滿足口腹之慾，同時大幅降低熱量與身體負擔。



