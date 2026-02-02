OL戀上女同事！留宿她家竟趁機侵犯 下場慘了

高雄市一名林姓女子日前與女同事小美（化名）相約酒吧飲酒，卻在送對方回家後，藉故留宿並趁機性侵。（示意圖／翻攝自Pexel）





高雄市一名林姓OL日前與女同事小美（化名）相約酒吧飲酒，卻在送對方回家後，藉故留宿並趁機性侵得逞。高雄地院審理後，依強制性交罪判處林女有期徒刑3年6個月。

判決書指出，林女與小美為公司同事，兩人在2023年10月14日凌晨前往酒吧消費，結束後林女陪同小美返回租屋處，並以時間已晚為由留宿休憩，小美基於信任同意其留下，不料清晨5時許，林女突然翻身壓制其上半身，不顧小美多次出聲制止，強行親吻並性侵得逞。

林女辯稱美好夜晚遭打臉

林女坦承有發生性行為，卻堅稱「不清楚為什麼本來是個美好的夜晚，但隔天早上不知為何小美態度丕變」，辯護律師更質疑小美驗傷結果僅有陳舊性傷痕，且事後對話充滿矛盾。

法院調查發現小美在事發後第一時間傳訊息給友人時，語氣充滿崩潰與無助，不斷強調「我沒有防女生」、「我被她碰到了」，驗傷診斷書也顯示，小美的身上有咬痕、手臂有明顯抓痕，且大腿有大片瘀青，法官認為，若如林女所言是和平合意，不應出現多處掙扎傷勢。

法院經審理，林女罔顧小美對其身為女性同事的信任，利用對方提供休息空間的好意，惡意違反他人意願實施強制性交，其手段與動機皆屬不該。並強調，雖然兩人同為女性，但刑法強制性交罪並不限於異性之間，只要以強暴、脅迫等非法手段違反他人意願而為性交，即構成犯罪，考量到林女犯後始終否認犯行，且至今未取得小美諒解或達成調解，對身心造成巨大壓力與陰影，因此依強制性交罪量處3年6個月徒刑，全案仍可上訴。

