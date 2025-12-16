OL掉進「咀嚼系手搖飲」陷阱 1年內從L變2XL

記者李鴻典／台北報導

你喝飲料一定要加料嗎？你是咀嚼系手搖飲愛好者嗎？29歲的上班族林小姐苦笑說自己工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料滿配」，讓人療癒。但這樣的習慣，也悄悄推高她的體重與健康風險，在一年內，不知不覺間的從L號換穿到2XL號，現在吃飽後，有時都還會覺得2XL緊緊的，很勒。

衛生福利部臺北醫院今（16）天解析咀嚼系手搖飲配料的熱量評比！王盈媗營養師指出，咀嚼系手搖飲其中包含珍珠、粉粿和茶凍等配料，身為咀嚼控的人，上班來一杯越嚼越治癒，但這類飲料因為添加配料，攝取更多的熱量，因此配料的選擇及飲品搭配尤為重要。

廣告 廣告

王盈媗營養師提醒，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡。（圖／臺北醫院提供）

王盈媗營養師表示，手搖飲料熱量的關鍵往往不是在飲品本身，而是「加料」所帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯，卻往往在不知不覺中被喝下肚。

「喝手搖不是錯，錯在選擇不對。」王盈媗營養師強調，營養衛教的目的不是禁食，而是教大家聰明選擇，如何用科學與專業，幫助民眾在享受美食的同時，也能維持健康體態，活出理想人生。為讓民眾更直覺地了解配料熱量差異，王盈媗營養師製作出「咀嚼系手搖飲配料熱量紅綠燈圖卡」，將配料分為三個熱量等級，讓選擇一目瞭然：

1.紅燈區（>150大卡）：草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓…等，主成份是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。

2.黃燈區（100–150大卡）：蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁…等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。

3.綠燈區（<100大卡）：茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即始搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。

咀嚼系手搖飲配料熱量評比。（圖／臺北醫院提供）

除了配料選擇，王盈媗營養師也提供3點飲品搭配建議，幫助咀嚼控們喝得過癮又健康：

1.優先選純茶：水果茶本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖份及熱量。另外，若為奶茶控則建議選鮮奶茶，鮮奶茶熱量比添加奶精的奶茶更低，因為奶精主要成份是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。

2.飲料減糖：配料通常會使用黑糖或蔗糖等精製糖製成，即使搭配無糖飲品，也仍有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升，引起多種健康問題。

3.選小尺寸：有時只是嘴饞想咬點東西，點個小杯、中杯，能滿足咀嚼欲，也能減少熱量攝取及身體負擔。

更多三立新聞網報導

名嘴喊柯文哲土城不寂寞 黃帝穎律師：黃國昌麻煩大了！

政院不副署財劃法、蔣萬安稱對北市嚴重衝擊 台灣基進反問這一句

高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑

藏壽司首賣松葉蟹年節禮盒！限量2500盒、早鳥優惠快手刀

