OL控被奪「貞操權」 男網友隱瞞一事判賠30萬

日本東京一名女性上班族與一名男子在雙方同意下多次發生性行為，但後來才發現對方已婚且育有子女，因而提告。她主張男子隱瞞婚姻狀況，使她在不知情的情況下作出同意，侵害了她的「貞操權」。東京地方法院近日裁定男子須賠償151萬日圓（約新台幣30萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，該名女子2023年5月透過交友軟體尋找性伴侶，並在個人資料上註明不願與已婚者發生關係。她隨後主動聯繫一名男子，雙方在約4個月間多次發生性行為，直到男子突然斷聯。之後她得知對方已有家庭，於2024年10月提出求償782萬日圓。

承審法官河原崇人認為，男子刻意隱瞞婚姻身分並多次與原告發生性行為，屬違法行為，確實侵害女性的貞操權。因此法院最終判決男子須支付部分賠償金約151萬日圓。

什麼是「貞操權」？

日媒也說明，「貞操權」指的是性自主相關的權益，並非限定於是否具有處子身，而是指人在合意發生性行為時，有權基於充分資訊做出決定；若一方以欺瞞方式取得對方同意，可能構成對貞操權的侵害。

