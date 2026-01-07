OL早餐不吃麵包改吃蛋！3個月脂肪肝神奇消失

胃腸肝膽科醫師錢政弘近日在節目中分享一個成功案例，一名30多歲的女性上班族原本患有輕度脂肪肝，近期替她進行超音波檢查時，意外發現脂肪肝完全消失。追問之下得知，這名女子雖然明白運動對健康的重要性，但因工作繁忙沒有時間運動，於是決定從改變早餐著手。

這名女子的早餐改變策略相當簡單，她捨棄了原本方便美味的麵包，改為食用原型食物。新的早餐菜單包括水煮蛋、蒸地瓜、黑咖啡和香蕉，這些食物會輪流搭配，但每天一定會吃水煮蛋。經過三個月的堅持，不僅脂肪肝完全消失，體重也從76公斤降至71公斤。

錢政弘醫師解釋這套早餐組合的科學原理。水煮蛋是優質蛋白質來源，若追求方便性，超商的茶葉蛋或溏心蛋也是不錯的選擇，雖然多了調味，但至少比麵包來得健康。黑咖啡對降低肝硬化、肝癌風險都有幫助，研究發現咖啡是護肝的飲品，若不敢喝黑咖啡，加入鮮奶製成拿鐵也有同樣效果。

關於地瓜的食用方式，這名女子會在前一天先蒸好，並放入冰箱保存。錢政弘指出，冰過後的地瓜會增加抗性澱粉含量，腸胃較難吸收，血糖因此不容易上升，也較不會發胖。至於香蕉的選擇也有學問，建議選擇初熟、蕉皮偏青的香蕉，因為蕉皮上若有黑點，代表糖分越高，容易轉換成葡萄糖、果糖，使血糖升高，身材也容易橫向發展。

台灣脂肪肝盛行率相當高，每十人就有三人有此問題。這個案例證明，即使沒有時間運動，透過調整飲食習慣，特別是改變早餐內容，也能有效改善脂肪肝問題。選擇低升糖指數的原型食物，避免精緻澱粉，搭配優質蛋白質和護肝飲品，就能在不知不覺中改善肝臟健康。

