OL穿「光腿神器」酸麻疼痛！醫示警：恐壓壞血管 一堆女生都中

【緯來新聞網】許多女性因為愛美，就算在冬天仍穿短褲或短裙，並搭配擁有保暖效果的「光腿神器」膚色保暖褲襪。不過，有一名28歲OL，因長時間穿著，雙腿竟出現酸麻疼痛，診斷發現是衣物壓迫血管和神經有關，醫師也提醒背後的健康風險。

28歲王小姐為參加公司尾牙，穿上加厚款的光腿神褲搭配短裙，從下午穿到晚上，起初覺得腿部有點緊繃，但晚餐時開始感到酸麻，後來疼痛加劇緊急就醫，檢查發現是過緊的褲襪長時間壓迫靜脈和皮神經所致。



根據《NOW健康》報導，心臟血管外科醫師廖冠豪指出，冬季穿著衣物應該鬆緊適度，當腰部或大腿周圍的衣物過於緊繃，會直接壓迫腿部靜脈和皮神經，影響靜脈正常回流及造成神經壓迫刺激，導致腿部出現痠脹、麻木等不適症狀，嚴重還可能引發皮膚搔癢、過敏反應，甚至因局部長期潮濕悶熱，利於細菌滋生，而造成私密部位發炎。



長期穿緊身衣物的人，可能因肢體末梢血液循環不良，而出現四肢冰冷，影響整體健康。廖冠豪建議，選購保暖褲襪應優先考量舒適度而非緊身效果，尺度合適、材質透氣的產品，避免為追求視覺效果而挑過小的尺碼。



廖冠豪示警，穿著若感覺過度緊繃、腰部或腿部出現勒痕，或是腳趾、腳掌開始發白、麻木，都是身體發出的警訊，應立即更換較寬鬆的衣物。即使是合身的褲襪，也不宜連續長時間穿著，回到家應盡快更換為較寬鬆舒適的居家服，讓身體得以放鬆。



假如本身有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題的人，廖冠豪提醒，更要避免長時間穿著緊身衣物，並採用「層次穿搭」的方式保暖，內層選擇柔軟透氣的材質貼身穿著，外層再搭配防風保暖的衣物，既能達到禦寒效果，也部會對肢體血液循環造成壓迫。

