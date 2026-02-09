OL領50萬年終！2原因猶豫：該坦白說嗎？ 網一面倒：裝窮就對了

【緯來新聞網】歲末年終之際，許多人也陸續收到年終獎金，並與親朋好友分享。不過，一名從事金融業的OL表示，最近領到一筆6位數的年終，因而感到猶豫，到底該不該向父母坦白說出真實金額，引發熱烈討論。

一名OL領了50萬年終，卻猶豫是否該跟父母坦白。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Dcard論壇提到，最近領了年終50萬，但她卻不想告訴家人實際的金額，原因在於親戚們都很勢利，會拱他們投資，或者冷言冷語，也可能未來她想換工作還會被揶揄，真心不想被當作茶餘飯後的話題。



另外一個理由是，父母都不會說謊，看親戚都在炫耀子女多優秀，一定會如實說出來，之後就會發生擔心的事，所以她好奇大家都怎麼做，「都會照實講，還是會少講一點呢？」



貼文一出，網友紛紛留言建議：「千萬別說，悶聲發大財」、「老實說有那麽多問題，就不用老實了。一老實，問題更多，妳也不想因為這件事在內耗吧」、「看妳想留多少，說別的數字吧…」、「一律裝窮，年終獎金被取消了」、「低報裝窮就對了，講了沒好處幹嘛講？傻傻的」。



對此，原PO坦言，會有這個煩惱不是想炫耀，而是不想欺騙父母一輩子，但又覺得親戚很煩，憑什麼指手畫腳的，思考一番後決定報少。

