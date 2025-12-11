OL「領完年終」想離職！過年時間點卻超尷尬 網建議這天最完美

領完年終會是許多人轉職的時間點，但是馬年春節假期的時間點卻有些尷尬。（示意圖／翻攝自photoAC）





領完年終獎金是許多人選擇轉職的時間點，但是因為馬年春節假期會在2026年的2月中，對於想轉職的人而言，春節假期反而成為提離職的尷尬時間點。就有一位想要轉職的OL在Dcard上發問，何時提離職最有利，釣出許多網友的建議。

OL表示，目前考量的事項包括，公司在農曆年前一天才發年終，離職預告期是10天、還有特休沒請完、新工作希望她年後才入職，她原本計畫2月13日領完年終提離職，2月14日就放假了，可是好像沒有留交接期，但如果早點提離職，又擔心年終公司不會給或打折。

網友對此給出意見表示，「建議2月底」、「放完假再提，當天就走」、「入帳當天下午直接提離職，過完年剛好回去收東西」、「如果是我會二月底，因為如果他晚發你太早走剛好錯過會很嘔」、「我也是離職預告期10天，本來就決定好放完年假2/23提離職，再把特休休一休就可以拍拍屁股走人啦」。

但也有網友分析，13號提離職佔盡天時、地利、人和，首先預告期包含國定假日，其次、妳13提離職後連9天假日，第10天也就是23號星期一開工日，這天出勤極爲重要，勞動契約終止前有這一天的出勤紀錄，9天的假期是需要給薪的，白紙黑字到勞基法，妳知我知、大家知，企業雇主也知會，「妳不尷尬、尷尬的自然是別人」。

