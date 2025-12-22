Olivia Rodrigo被爆分手兩年男友！耶誕派對上崩潰痛哭
美國人氣歌手奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）與英國演員男友路易帕特里奇（Louis Partridge）男帥女美，經常出席公開活動放閃，但現在傳出兩人已經分手，結束兩年戀情。
奧莉維亞和路易帕特里奇2023年開始交往，但據《太陽報》報導，小倆口已在幾周前分手，女方甚至一度在莉莉艾倫（Lily Allen）的耶誕派對上崩潰大哭，身邊朋友都急忙安慰她，消息人士透露：「他們是如此般配的一對，所以認識他們的人聽到這個消息都感到震驚。過去幾周對他們來說並不容易，他們決定暫時分開一段時間比較好。」
路易帕特里奇的作品包括《天才少女福爾摩斯》、《免責聲明》、《影星傑凱利》等，對於這段感情女方的名氣特別大，他九月為影集《健力士王朝》宣傳時表示，他一點也不介意，因為兩人再一起時非常快樂，就算被被稱為「奧莉維亞的男人」也不太在意，「這點我還應付得來」。
