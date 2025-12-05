Omega-6含量高恐刺激癌細胞！芝麻油、沙拉油上榜

Omega-6含量過高的食用油可能刺激多種癌細胞生長，包括三陰性乳癌、攝護腺癌、大腸癌及肝癌，烹飪時應優先選擇芥花油、橄欖油等富含Omega-3或Omega-9的油品，以降低癌症風險。

油脂可大致區分為多元不飽和脂肪酸（Omega-3、Omega-6）、單元不飽和脂肪酸（Omega-9）及飽和脂肪酸。（圖／Photo AC）

油脂作為人體重要能量來源，其種類選擇對健康影響深遠。放射腫瘤科醫師廖志穎在其臉書專頁分享，油脂可大致區分為多元不飽和脂肪酸（Omega-3、Omega-6）、單元不飽和脂肪酸（Omega-9）及飽和脂肪酸。這些油脂除了提供能量外，還能幫助人體吸收脂溶性維生素A、D、E、K，並參與細胞膜與荷爾蒙的構成，維持正常生理功能。

動物實驗結果令人憂心，廖志穎指出，研究顯示Omega-6多元不飽和脂肪酸會促進三陰性乳癌細胞增殖，同時可能刺激攝護腺癌、大腸癌及肝癌等癌細胞生長。這項發現值得警惕，因為台灣飲食習慣多以肉類、芝麻油、大豆沙拉油及葵花油為主，這些食物富含飽和脂肪酸及Omega-6，而缺乏Omega-9與Omega-3。

研究顯示Omega-6多元不飽和脂肪酸會促進三陰性乳癌細胞增殖。（示意圖／Pexels）

「選擇好油，以具抗發炎效果的Omega-3與Omega-9油品為佳。」廖志穎提供明確的油品分類指南。他表示，芥花油、亞麻油及紫蘇油屬於Omega-3含量較高的油品；橄欖油、酪梨油及苦茶油則富含Omega-9；而應盡量減少使用的Omega-6含量較高的油品包括大豆油、花生油、玉米油、葵花油及葡萄籽油等。

廖志穎建議，適量攝取Omega-3不僅有助於預防癌症，還能改善情緒憂鬱。在日常烹飪中，民眾應留意食用油的選擇，優先考慮富含Omega-3或Omega-9的油品，以維護健康並降低癌症風險。

