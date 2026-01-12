OMNY全面上路後 法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

隨著大都會運輸署(MTA)於今年初正式完成從地鐵卡(MetroCard)轉換至OMNY電子支付系統，並同步調漲地鐵與公車票價，巴士系統的反逃票執法明顯加強。近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。多名華人乘客受訪表示，已連續數日遇到查票情形，雖能理解政策目的，但心理與身體上皆感到不適與壓力。

多名華人乘客在受訪時表示，近期在該路線上連續多日遇到查票情形。其中一名通勤族指出，自己一向按規定購票，「該刷的都會刷」，但短時間內頻繁遭遇查票，心理與身體感受仍不太舒服。「不是說不能理解政策，但連續三天都遇到，會有一種被盯著的感覺。」

該名乘客也質疑查票措施是否真能有效抓到逃票行為。他表示，當天曾兩次看到乘客在準備下車前的一、兩分鐘內，才匆忙前往刷卡機補刷，顯示制度仍存在可被鑽漏洞的空間。「真的想逃票的人，還是會鑽空子，不一定能被查到，可能還需要想其他辦法。」

另一名華人乘客則表示，查票人員長時間集中在法拉盛站點一帶，讓人產生被特別鎖定的感受。「法拉盛人多、搭乘率高，這可以理解，但一直在這個站查，久了真的會讓人在觀感上有點不舒服，壓迫感比較明顯。」

MTA早前已釋出政策方向。去年12月，大都會運輸主席兼執行長利博(Janno Lieber)曾表示，隨著地鐵卡在年底正式退場、OMNY 成為唯一支付系統，巴士系統將全面推行類似歐洲城市的查票模式，由非警察身分的查票人員隨機要求乘客出示手機或OMNY卡，現場驗證是否已完成付款。MTA說，這種方式可在不動用警方的情況下，提高查票效率。

官方數據顯示，快速公車的逃票比例為MTA各交通模式中最高，部分路線甚至超過半數乘客未付費。MTA也承認，自2020年疫情以來，逃票情形持續惡化，是促使其加快查票與制度改革的重要原因之一。

在票價方面，地鐵與市內公車單程票價已於4日由2.9元調漲至3元，多名受訪華人乘客表示並不在意，「之前就已經是2塊9了，現在漲一毛錢，還算可以接受」。

