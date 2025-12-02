On昂跑首場疾速同盟夜跑嘉年華！300名跑者點亮城市 PUMA夜跑這天報名
記者李鴻典／台北報導
年末馬拉松賽季到來加上氣溫轉涼，越來越多跑者在操場、河濱、公園或街道匯聚，許多自發性揪跑及團練也漸趨熱絡，讓跑步不只是個人運動，而是串聯同好與凝聚默契的社群文化。
瑞士On昂跑看好越來越成熟的跑步社群發展，於11月29日舉辦台灣首場品牌賽事「疾速同盟夜跑嘉年華」，邀各界跑步愛好者與親朋好友組隊挑戰，其中不乏知名跑團、藝人與人氣創作者，挑戰團體競速接力與個人測速賽。現場除有DJ音樂饗宴、趣味運動競賽與扭蛋抽獎外，更提供超過新台幣35萬的等值獎項與商品，跑者組隊疾速奔馳之餘，也能享受不同以往的跑步賽事嘉年華氛圍。
現場設置團體組4x400M接力、異程接力、敏捷搶錐等團體賽項目，更有5,000M計時個人賽，提供跑者挑戰速度、刷新個人最佳紀錄，讓組隊跑者在競賽氛圍中感受彼此的節奏與支持，體驗團隊合作帶來的跑步樂趣。此外，為激勵跑出最佳成績，瑞士On昂跑提供超過新台幣35萬的等值獎額與商品，包含商品購物金、Cloudflow 5、Cloudsurfer Next等多款經典跑鞋與服飾配件，讓跑者能享受賽事所帶來的疾速奔馳氛圍外，也能將專屬榮耀與更多品牌好禮一同帶回家。
活動現場亦集結多位藝人與人氣創作者組隊應戰，包含近期完成三大馬賽事的小豬黃沐妍，再次站上賽道與隊友組隊參與團體競賽，並持續挑戰雪梨馬與波士頓馬拉松，以完成全球七大馬夢想；此外，人氣創作者尼克本次亦組隊報名，曾於實境運動節目《最強的身體》參與男子單人地獄項目，過去更曾挑戰馬拉松半馬賽事，展現個人毅力與速度的爆發實力。
現場規劃GA黃金甲能量補給站、UNIX 氣壓按摩、肌貼服務等多元周邊攤位，以及巨型扭蛋機台的趣味互動，讓參與者在賽道之外也能享受豐富互動體驗；邀同樣來自瑞士的頂級咖啡品牌Nespresso，為跑者提供全天候合宜的能量補給，提升運動表現。
瑞士On昂跑特別設置試跑鞋體驗區，開放跑者現場體驗Cloudsurfer Max、Cloudflow 5等鞋款的專業性能，探索穩定腳感與「雲端奔跑」的疾速感受。
隨著各項賽事陸續完賽，跑者也以實力與默契在賽道上留下亮眼表現，活動現場也請人氣DJ - Son進行演出，以節奏鮮明的音樂延續賽事後的疾速快感，讓跑者在完賽後能在輕鬆的空間交流、分享彼此的活動體驗。
PUMA推出年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，將於2026年3月28日（六）在 台北大佳河濱公園盛大登場，以「突破舒適圈 GOWILD」為主題，打造更沉浸、更具娛樂化的夜跑體驗，號召所有跑者一起跑進全新境界。本屆賽事規劃21K、10K、5K三大組別，總計12,000位名額，並於2025年12月4日（星期四）中午 12:00 整開放網路報名，額滿截止。
2026 PUMA螢光夜跑為跑者們帶來三大全新活動亮點，帶來更沉浸、更具娛樂性的路跑體驗。今年首度邀請The DoDo Men成員Ian擔任活動大使，領軍「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」，以輕鬆、趣味、零門檻的方式，陪伴新手跑者一起跨出第一步。
PUMA也與The DoDo Men團隊共同打造限量聯名跑步商品，以機能與造型雙強化，為跑者帶來更具態度的夜跑裝備；本屆賽事同步首度進駐「螢光潮流美食市集」，結合主題美食與舞台螢光派對，讓跑者從報到、開跑到完賽，都能沉浸在一場完整的潮流夜生活與派對氛圍。
帶有法式基因的瑪莉珍鞋近年來在時尚與潮流圈持續發燒，不僅攻佔伸展台與街拍版面，也以一種更從容、更具態度的姿態走入日常穿搭。跳脫過往拘謹形象，現代瑪莉珍鞋正透過多元、可愛卻不失質感的潮流氣息，重新詮釋「優雅」，成為兼具風格與實穿性的指標級單品。
這個冬天，舒適運動品牌SKECHERS不只是再推出瑪莉珍鞋，而是從根本改造它的靈魂：將品牌擅長的輕量、避震、透氣等科技，注入瑪莉珍鞋的每一個細節，讓它同時成為「造型／氣質單品」，更是一雙「能穿好走、走得舒服」的日常穿搭神鞋。
SKECHERS以「下一刻，優雅出場」為主題企劃，透過學院風、文藝氣質、音樂運動、與韓系即視感等四種穿搭視角，開啟女孩們的優雅頻率，讓瑪莉珍鞋今年冬季以更舒適自在且富有鬆弛感的方式存在，無論妳是哪一種天生氣場，都能在 SKECHERS 瑪莉珍鞋的映襯下，自信從容、優雅登場。
