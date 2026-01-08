On的蝴蝶結帽太可愛了！最新合作對象ANCUȚA SARCA是什麼來頭？超紅解構鞋你一定看過

在與Loewe展開長期合作後的On，讓具有專業機能的跑鞋正式加入精品時尚的系列，在這之後聲勢持續強勁的On在近期曝光與設計師品牌ANCUȚA SARCA的最新合作，一頂「綁著蝴蝶結的運動帽」瞬間吸引全網目光，向來給人專業印象的On好像有點少女心了？本篇帶你一看這次的合作單品同時認識設計師ANCUȚA SARCA！

ANCUȚA SARCA是誰？你一定看過她的設計

就算你對設計師名字不熟，ANCUȚA SARCA的作品你一定也曾在哪裡見過！來自羅馬尼雅的她，畢業於倫敦時裝學院（London College of Fashion），最廣為人知的設計，就是把運動鞋「拆開再重組」，透過將球鞋結構拆解，再與高跟鞋、涼鞋或靴子結合，讓鞋款介於運動與時裝之間，辨識度非常高，不僅是時裝週街拍常客，歐美名人們包括Bella Hadid、蕾哈娜的造型中都曾出現過。

與On的合作帽款：蝴蝶結抽繩成了設計重點

ANCUȚA SARCA與On的合作帽款其實早在2025年末就已曝光，這頂帽子最讓人印象深刻的，就是在帽身上那些完全沒有被藏起來，打造成蝴蝶結的抽繩設計，將原本只是用來調節尺寸的功能性細節，延伸為整體造型的一部分，成為帽款的主要設計亮點，讓On一貫冷靜專業的形象加入了一點甜美的風格，搭配上也可以更加日常。

On正在鬆綁品牌的專業機能形象？

比起推出聯名鞋款，從穿搭的配件帽子下手，不禁讓人猜想On對於進軍日常穿搭的企圖心，這次與ANCUȚA SARCA合作，透過一頂可愛的帽子，On能不能不只是一個跑鞋品牌呢？





