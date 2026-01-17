Once不要看！TWICE多賢《Love Me》告白後滾床 粉絲崩潰：不要看

記者林汝珊／台北報導

徐玄振飾演理性冷靜的婦產科醫師。（圖／Hami Video提供）

韓劇《Love Me》「愛情劇女王」徐玄振飾演理性冷靜的婦產科醫師「俊京」，7年前就搬離家中獨居，每次回到家就與家人水火不容，此時母親卻突然離世，疏遠的一家人在各自重新學習愛的過程中，再次靠近彼此。

日前她受訪時透露，就在準備看《Love Me》劇本的前一天，她和媽媽大吵一架，之後讀本時因為看到劇情而痛哭流涕，「我哭到沒辦法讀第二集，還跟公司主管說這根本就是在寫我的故事，怎麼可能不演。」這就是她為何看了首集就決定演出的原因。

廣告 廣告

徐玄振也越洋接受Hami Video專訪，她認為《Love Me》最動人的地方，是觀眾能在不同角色身上看到自己的影子，甚至笑中帶淚，笑說自己是抱著「希望大家每收看一集都至少哭一次」的心情拍攝。而這回與《請回答1988》劉宰明、《少年時代》李施優組成一家三口，也各自有感情戲份。

多賢在戲中目睹親梅竹馬被女友劈腿後，終於鼓起勇氣告白。（圖／Hami Video提供）

另一方面，TWICE成員多賢飾演俊瑞（李施優 飾）的青梅竹馬「慧溫」，在目睹俊瑞被女友劈腿又受傷後，終於鼓起勇氣告白「我喜歡你」，俊瑞情不自禁吻下去，甚至還一起滾床，讓粉絲直呼，「Once（TWICE粉絲名）不要看」、「我們多賢真的長大了」。

更多三立新聞網報導

張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的

日韓天團接力攻台！水樹奈奈4月開唱 MONSTA X 睽違8年回歸台北

金像獎「被消失」！黃秋生2作品遭取消 不忍發聲：不怕遭害

跨海直擊／金宣虎甜喊「親愛的」！與高允貞「約會行程」曝光

