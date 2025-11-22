ONCE不要買 TWICE高雄演唱會警方嚴查仿冒應援品
〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國人氣團體TWICE巡迴演場會今(22)日在高雄世運主場館登場，下午起就陸續有粉絲到場朝聖，應援小物攤商穿梭兜售，引來警方查察仿冒品大執法，雙方玩起捉迷藏，小物攤商說，粉絲寧願花更多錢買官方應援物品，又要躲著警察，大嘆這次的演唱會「不好賺」。
左營警分局下午起即巡查演唱會周遭，警方表示，本日演唱會現場，尚無發現可認定仿冒品案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項，以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20件，將持續加強告發、依法取締。
一名攤商兜售TWICE牌燈及手燈，但乏人問津，他說，這次官方推出應援小物，在超商就可以買到，粉絲寧願花大錢買正版，也不願買坊間製品，他從下午2時就來賣，賣不到2000元。
他表示，今天警察抓得很兇，他已經吞下2張罰單，每張1200元，賺的可能連付罰款都不夠，他說，之前BLACKPINK沒抓得那麼緊，他也不知道原因。
☆自由時報電子報提醒您，檢舉仿冒專線︰0800-016-597☆
