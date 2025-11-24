ONCE嗨翻！三星推Galaxy購機送TWICE保留席
【記者趙筱文／台北報導】K-POP天團TWICE宣布《THIS IS FOR》世界巡演首度登上臺北大巨蛋，消息引爆ONCE熱度。台灣三星今宣布推出星粉獨享活動，即日起購買指定Galaxy機種即可獲得TWICE台北場「專屬購票序號」，搶先卡位2026沉浸式演唱會。
TWICE本次巡演採360度環繞舞台，打造沉浸式觀演體驗，讓粉絲以全新視角近距離欣賞九位成員。為支持ONCE追星，三星祭出限定禮遇，只要於活動期間在全台三星智慧館或三星商城購買指定Galaxy旗艦機種並完成申請，即可取得保留席序號，不必與大批粉絲搶票。
三星表示，Galaxy S25 Ultra、Z Fold7等旗艦機型具備AI生成式相片編輯、100倍超高倍變焦、2億畫素主鏡頭等功能，是演唱會拍照與錄影的強力工具。演唱會後還能透過「音訊橡皮擦」消除雜音，搭配「自動剪輯」一鍵生成Vlog，以Z Fold7大螢幕重播每個悸動瞬間。現場亦提供Galaxy S25 Ultra免費試用，讓粉絲體驗AI攝錄威力。
三星也強調，本次合作希望讓粉絲以Galaxy完整記錄追星回憶，從入場拍照到演出後剪輯，都能以AI與旗艦影像捕捉最動人的TWICE時刻。
🟡三星智慧館（11/24 12:00－11/30 22:00）
・指定機型：Z Fold7、Z Flip7、S25 Ultra、S25+、S25、S25 Edge、S25 FE
・完成購買與申請即可獲得1組購票序號（可購買兩張門票）。
🟡三星商城（11/24 12:00－11/28 23:59）
・指定機型：Z Fold7（512GB、1TB）、S25 Ultra（512GB、1TB）、Tab S11 Ultra（三容量）
・結帳輸入指定序號即可獲得1組購票序號。
🟡購票資訊
・序號使用時間：2025/12/2 11:00－2025/12/4 11:00
・購票平台：拓元售票系統（須同時具備三星與拓元帳號）
・每組序號可購買2張
・保留席限量、售完即止
🟡TWICE《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN TAIPEI
・日期：2026/3/21、3/22
・地點：臺北大巨蛋
