ONCE快看！TWICE捷運獻聲 餐酒館推限定特調

火龍果汁，搭配奶茶奶蓋，這一杯就是期間限定「韓國女團TWICE特調」。（圖／東森新聞）





韓國女團TWICE這周末就要來了！出道十年來首度來台，高雄市政府和高捷公司特別與TWICE官方合作，20號開始高捷全線刷卡進出站，就能聽到TWICE 9名成員的特殊語音。另外，經發局則是跟市區的10間餐酒館搭配，推出這次TWICE世界巡迴的限定飲品特調，不只飲料顏色和這次主視覺相同，憑票根還能有專屬優惠，讓粉絲超期待。

藍色糖漿加上檸檬氣泡水，上面放上夢幻棉花糖，搭上粉白相間的棒棒糖，這一杯就是期間限定「韓國女團TWICE特調」。飲料透出的藍色漸層就是搭配他們這次世界巡迴主視覺。另一杯則是用火龍果汁，搭配奶茶奶蓋，透出少女心噴發的淡粉色。

廣告 廣告

飯店內部調飲師Emily：「那粉紅色這一杯的話，是因為TWICE有杏色跟桃色的部分，那這些都是鐵粉限定的。」

韓國女團TWICE：「Let’s go, Gonna be a star! Give it up! Yeah! Thinkin’ I’m the one, who can make it, if you think, I’m someone, it’s your turn, turn it up!」

TWICE出道10年首度來台，降臨高雄，經發局特別跟10家餐酒館業者，舉辦TWICE應援企劃，18號開始到指定商家，憑票根買一送一，或是憑票根兌換調酒，就是要全台的ONCE來高雄共襄盛舉。

飯店業務副總監洪霜捷：「非常多的粉絲，都是一起來的這個城市，所以我相信，商機的話一定非常棒。」

除了飲品特調，高雄市政府也跟高雄捷運，也特別來跟TWICE官方來合作，要是你20號開始刷卡出站，或刷卡進站，都聽得到TWICE 9名成員的獻聲廣播。

記者vs.韓國女團TWICE的粉絲：「你是鐵粉嗎？（我是），你最喜歡周子瑜？（對，我覺得這個滿難得的，應該是要跟他們韓方取得一些很多聯絡，才有辦法做到這件事，不然要在這邊聽到TWICE的聲音，應該很困難）。」

出道10年TWICE終於要來了，高雄從商店到大眾運輸，整個港都熱烈歡迎，粉絲超感動萬分；另外交通旅宿品牌也加碼響應，祭出搭車金抵用券以及點數回饋等各種優惠，時間從TWICE來的22號至下個月底，就是要粉絲往返各大活動和演唱會時能更輕鬆。因而這次TWICE開唱和先前的來高雄表演的團體一樣，6處大型捷運站都可以換取50元的商圈夜市優惠券；而高雄市長陳其邁，也換上藍髮大頭貼應援，笑說自己也是ONCE，TWICE周末開唱全高雄都在應援。

【更多東森娛樂報導】

日本旅遊別踩雷！阿部瑪利亞曝4大潛規則：不犯法但超沒禮貌

E.L.F.創大巨蛋紀錄 「超狂應援逼哭SJ」 東海喊：要水舞！

車銀優弟弟真面目曝光！「為AI登台演講」 網讚：兄弟倆為國爭光