ONE ART Taipei 2026 遇見新興藝術家，收藏下一個國際舞台之星

採訪 陳思靜｜圖片提供 L′atelier Fantasia 繽紛設計

來自斯洛伐克的攝影師 Maria Švarbová，其作品是江欣宜Idan在 ONE ART Taipei 飯店博覽會浴室角落的空間中不經意之間，遇見心中久尋之作品。Maria鮮明而完整的攝影敘事氛圍，讓Idan 幾乎沒有遲疑便決定收藏；而今，這件攝影作品也被L′atelier Fantasia 繽紛設計掛置於和平大苑的實品屋中，與新古典空間呈現優雅中帶著活力十足的色彩張力。

從ONE ART Taipei出發，用時間淬鍊出成熟的國際視野

在當代藝術版圖中，ONE ART Taipei 始終扮演著一個耐人尋味的角色。這裡不只是作品被展示、被交易的場域，更像是一座正在醞釀未來的實驗室。對繽紛設計創辦人、同時也是資深藏家的江欣宜Idan而言，ONE ART Taipei最迷人之處，正是能在此提早遇見那些尚未被市場全面定價的新興藝術家，而這些名字，往往會在未來數年後，在國際知名藝術博覽會上與美術館中展出，甚至在二手的拍賣市場中炙手可熱。



自 2019 年首度舉辦以來，ONE ART Taipei 已成功邁入第八屆，累積上萬人次參與，創下千萬級別銷售成績，逐步凝聚起藏家、藝廊與藝術愛好者的高度信任。以飯店為舞台的展覽形式，打破白盒子展場的距離感，讓藝術自然嵌入生活場景之中，也使 ONE ART 成為亞太區極具辨識度的藝術博覽會。



第八屆「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」將於 2026 年 1 月 16 日至 18 日，在 JR 東日本大飯店 台北 登場，持續深化國際交流，同時為台灣潛在藏家打開更寬廣的觀看視野。

「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」藝術顧問團 與 臺南市政府文化局代表、JR東日本大飯店 台北 代表 合影，集結橫跨藝術、收藏、設計與產業研究等跨領域專業視角，攜手深化策展內容並拓展亞太藝術市場能見度。

藝術走進空間，ONE ART Taipei 實現被看見的當代現場

從ONE ART Taipei出發，ONE ART 不僅展現台灣成熟而穩定的收藏能量，也為參展藝廊提供一個將代理藝術家推向世界的緩衝帶。



從名家作品到新銳創作，四大展區的策畫，讓藝術以不同尺度被理解，也被真正帶進日常生活。正是在這樣一個藝術與空間高度交會的現場，江欣宜受邀擔任 ONE ART Taipei 2026 顧問；長期身處設計與藝術交界，江欣宜始終相信，收藏的意義不只在於擁有，而在於作品被放置於適合它發光的空間。光線如何落下、動線如何設計來觸動人們的眼光進而有著作品被理解的瞬間，也是藝術得以完成自身敘事的關鍵。



近年飯店式藝術博覽設立「最佳空間獎」，更讓他看見藝術產業與設計思維彼此滲透的可能性。當藝廊不再只是掛畫，而是以整個客房為展演舞台，藝術也就真正成為一種可以被走進的情境。

藏家的眼光，與藝術的真誠相遇

對江欣宜 Idan 而言，飯店型藝術博覽會早已成為不可或缺的探訪行程。她在這裡不只是為自己，也替朋友尋覓值得珍藏的年輕創作；穿梭於一間間客房之中，往往會與那些直指內心、在瞬間掀起悸動的新銳作品不期而遇。

而藝術家平子雄一早年他正是在台灣的飯店型藝術博覽會中，被台灣藝廊與藏家所發掘，作品逐步進入收藏視野。經過數十年的深耕與累積，平子雄一如今已站上國際舞台，在瑞士巴塞爾藝術博覽會、美術館等重要場域展出，其作品於二級市場亦備受矚目。近期更於日本岡山美術館展出，完整回望其創作脈絡。這條從飯店一隅出發、走向世界的藝術路徑，也再次印證了藝術被看見、被理解，往往始於一次真誠而貼近的相遇。

Idan後方藝術家平子雄一的作品，早年，他正是在台灣的飯店型藝術博覽會中，被台灣藝廊與藏家所發掘，作品逐步進入收藏視野。平子雄一《Green Master 218》，伊日藝術。

對她而言，藝術博覽會成為大眾進入藝術收藏的起點

Idan 首次與藝術家范揚宗的作品相逢，正是在一場飯店藝術博覽會上。當時，她只猶豫了短短十分鐘，便與一件心儀之作擦身而過，留下至今仍難以忘懷的惋惜。范揚宗的《泳池》系列，在俯瞰與凝視之間不斷切換觀看尺度，畫面中瀰漫著曖昧而微妙的情緒流動，彷彿時間被暫時按下慢速鍵。多年過去，《泳池》系列已多次於國際舞台展出，並吸引眾多藏家排隊等候收藏，成為許多人心中難以取代的經典之作。

也趣藝廊AKI Gallery范揚宗的《泳池》系列，既有俯瞰般的上帝視角，又切換到極近距離的凝視，在尺度的轉換之間。

曾上杰木雕與收藏瞬間的抉擇，長久共鳴的情感投射

而木雕藝術家曾上杰以玩偶形體描繪當代人的精神樣貌，喚起觀者對生命片段的投射，以玩偶般的造型為語彙，輕巧卻深刻地描繪出二十一世紀人們的內在狀態。Idan 也特別提醒，在飯店型藝術博覽會中切忌猶豫過久，因為親切的價格與高度流動的節奏，往往讓心動只屬於短短幾分鐘。她曾在多年前的 ONE ART Taipei 錯失收藏一件曾上杰的木雕作品，成為心中一段小小遺憾；所幸透過藝廊的協助，最終仍為好友尋得那件心之所嚮的藏品，也讓藝術在另一段人生中，找到恰如其分的歸屬。

來自朝代畫廊Dynasty Gallery的木雕藝術家曾上杰作品(由左至右)《Swinger 02》、《Blue Line Swinger 7》、《Swinger 05》；他的作品往往能觸動觀者心中某段生命記憶，也許是關於親人的情感連結，也許是一個難以被語言捕捉的片刻。

在透明光影中相遇，三平硝子玻璃創作的療癒瞬間

來自四季彩舍SHIKISAISHA GALLERY 三平硝子的《ドロッドロッ》玻璃創作在清澈通透之中流露出天真的趣味，彷彿以溫潤的光感，為觀者注入一股柔軟而安定的療癒氣息。 原本在台灣的藝廊三平硝子的個展中，Idan也因太晚決定而無收藏到喜愛的顏色。沒想到在One Art Taipei中， 日本藝廊也帶來了數件藝術家三平硝子的作品，Idan在開展第一時間就決定不再錯過。

來自四季彩舍SHIKISAISHA GALLERY 三平硝子的《ドロッドロッ》玻璃創作在清澈通透之中流露出天真的趣味，彷彿以溫潤的光感，為觀者注入一股柔軟而安定的療癒氣息。

藝術收藏、女性藝術家觀察與 ONE ART Taipei 2026 的生命力

江欣宜Idan 分享許多女性藝術家偏好以布料作為情感媒介，從布爾喬亞到草間彌生，皆以纖維承載心理與記憶。



在 2025 年的 ONE ART Taipei 現場，來自大阪的日本藝廊帶來藝術家 Yu Sora 的刺繡作品，格外引人注目。她將刺繡這門細膩而緩慢的工藝，縫入日常生活的細節之中，從曬衣夾到一張張帶著消費軌跡的發票，將被忽略的片段轉化為可被凝視的風景。



Idan 以極為私人的情感投射，欣然收藏了 Yu Sora 以麥當勞發票為題的刺繡作品。她笑說，即使事業已趨成熟，忙碌的節奏仍讓人難以好好吃一頓飯，於是偶爾仍以一份速食安撫自己。因為在創業初期，那些匆匆解決用餐時刻，多半來自麥當勞，那是屬於她真實人生的記憶，也是被時間悄悄保存下來的一段生活痕跡。

江欣宜收藏的一幅 Yu Sora 「麥當勞刺繡發票」作品《記録された日々:帰り道》來自藝廊JILL D’ART GALLERY。

當藝術回到生活現場，ONE ART Taipei 2026 的真誠與生命力

Idan 坦言，在市場機制之下，人們有時難免以投資價值的尺度來衡量藝術作品。然而在 ONE ART Taipei 2026 的現場，她所看見的，卻是藝廊真誠而篤定的目光，以及年輕藝術家在創作中毫無保留的熱情。那是一個充滿生命力的場域，也正是她深感榮幸、願意擔任 ONE ART Taipei 藝術顧問的真正原因。



藝術從來不只是美術館中的象徵，它能被帶進生活，被人用心感受。當藝術家獨特的審美與思維貼近人們的日常，便能在不經意間喚醒對「活著」的深刻感知與美好體驗。藝術，即是生活本身。



江欣宜 Idan 也由衷邀請更多人走進 ONE ART Taipei 2026，親身感受當藝術在近距離的空間中與你相遇時，所激盪而出的那份真實、細膩且動人的能量。

「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」展會資訊



【藏家／貴賓預展】

• 2026 年 1 月 16 日（五）12:00–19:00



【公眾展覽】

• 2026 年 1 月 17 日（六）11:00–19:00

• 2026 年 1 月 18 日（日）11:00–19:00



【活動地點】

• JR 東日本大飯店 台北（台北市中山區南京東路三段 133 號 10–12F)