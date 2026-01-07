ONE BOY秋冬熱賣Top 3！智能升溫外套可以洗
[NOWnews今日新聞] 秋冬氣溫直直降，大家都在找防風禦寒又保暖的最強外套！台灣網路機能服飾品牌ONE BOY分享，秋冬熱賣商品排行榜Top 3，冠軍由「智能升溫七合一衝鋒衣」奪下，加熱外套原理曝光，好奇怎麼洗、清法方法一次整理。
ONE BOY秋冬熱賣排行榜Top 3！冠軍：智能升溫七合一衝鋒衣
◾️熱賣第一名：智能升溫七合一衝鋒衣
台中區店長表示，ONE BOY智能升溫七合一衝鋒衣內部中層有做發熱片，可透過連接行動電源為外套內部及兩側口袋、提供四段升溫，並有蓄熱保暖、防風、防潑水功能。
加熱方式很簡單，只要使用外套內的USB線連結行動電源（電源還可放置於大口袋內），透過按鈕長按開關機，顯示「藍色」低溫暖和、最高升溫14.8度；顯示「天藍色」中溫舒適、最高升溫18.9度；顯示「紫色」高溫溫暖、最高升溫23.2度；顯示「紅色」最高熱效、最高升溫28.8度，共四段控溫。
值得一提的是，智能升溫還有自動檢測功能，如果外套過熱、或行動電源過燙，都會自動斷電。
很多人都在問智能升溫七合一衝鋒衣會加熱的外套要怎麼洗？其實清洗方法十分方便，台中區店長建議，以附贈的防水蓋套確實套上USB、整體收入拉鍊口袋；並將整件衣物的全部拉鏈都拉起後，直接放進洗衣服袋機洗，不可烘乾、且提醒洗衣水溫度不得高於攝氏30度。
店長強調，該款外套最外層已做抗油污處理，所以如果平常有點髒污，可以先用濕紙巾擦拭去除，基本上都是擦拭得掉，「建議智能升溫七合一衝鋒衣其實可以不用太常洗滌，一季洗一到兩次即可。」且外套有經SGS檢測，按照品牌教學的洗滌方式，洗滌五次以上還是都正常可以使用。
◾️熱賣第二名：All in one全方位升溫蓄熱科技防水三合一衝鋒衣
ONE BOY經典兩件式可內外拆開三穿的外套，台中區店長表示，以往刷毛的內裡今年改款成科技羽絨棉，整體觸感舒服且重量較輕、也更方便攜帶；而且防風防潑水的外層外套，也能在春夏穿著，無論是騎車族穿來擋風雨、或從事戶外運動，對抗多變天氣也很理想。
◾️熱賣第三名：內裡加絨彈力衝鋒褲2.0
主要是今年褲型設計分為男女款，並在褲管處提供束口與平口兩種不同設計，方便消費者依照需求選購。
同場加映！ONE BOY春夏熱賣款「冰鋒衣」外套 還有上衣及褲款
台中區店長補充，春夏熱賣爆款當然是「穿比不穿還涼」的冰鋒衣，現在除了外套，還有冰鋒上衣、褲子等多元選擇。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
低溫跌破12度凍爆！ONE BOY衝鋒衣升溫29.8度超狂：騎車真的不冷
冬天外套怎麼穿搭最保暖？達人公布最強挑選法：買1件實穿一整年
小孩冷不冷「摸2部位最準」！一堆家長亂穿外套 醫：更容易生病
其他人也在看
大陸AI耍脾氣？用戶求代碼優化被嗆「滾」傻眼 騰訊元寶回應了
《澎湃新聞》報導，針對相關情形，騰訊元寶官方帳號隨即在評論區回應，對用戶不佳體驗致歉，並強調相關回覆「絕非人工輸出」，確認是AI行為。同時，官方請用戶透過App提交日誌，以便進行排查。騰訊元寶3日再次回應，經核查後確認該情況與用戶操作無關，也不存在人工干預，屬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
陳家平議員以大局為重 宣布退出嘉義市長初選
（記者黃信峯／嘉義報導）針對即將到來的嘉義市市長選舉，嘉義市議員陳家平今（5日）正式宣布退出國民黨初選競爭。陳 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳亭妃鐵馬行 前進山區
記者盧萍珊∕玉井報導 立委陳亭妃推動的「行動政府、行動正能量」三十七區鐵馬行動，五日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈社論〉對話交流才能避免戰爭
金門水頭碼頭的候船大廳在元旦假期擠滿了人潮，許多民眾拎著伴手禮準備搭乘船班前往對岸。…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 1 天前 ・ 1
一銀攜凱壽推出專屬美元利率變動型終身壽險商品
臺灣將進入超高齡社會，民眾平均壽命增長，兼具保障與退休規劃功能的保險商品需求持續升高。因應民眾需求，新的一年開始，第一銀行攜手凱基人壽推出「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」專屬保險商品，一張保單同時滿足人生不同階段客群之壽險保障及退休雙重需求，規劃保障照顧家庭摯愛之餘，同步累積退休力。「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」以美元計價，提供2年、6年與8年繳費年期，讓身處不同人生階段之民眾，可依自身需求彈性規劃。50-60歲事業有成之企業主、家庭支柱或屆退人士，可選擇繳費2年期，建構終身保障；40-50歲之中壯年客戶，正值事業巔峰衝刺階段，則可選擇繳費6或8年期，打拚事業之餘，不忘為家庭撐起保護傘。本商品具備三大特色：首先是「最高可享4％ ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
美學者憂中共效仿「美斬首委」台灣慎防「封鎖＋斬首」
美學者憂中共效仿「美斬首委」台灣慎防「封鎖＋斬首」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
賴瑞隆喊「我才是國民黨最怕的人」 突暗諷韓國瑜 網炸鍋
民進黨高雄市長初選白熱化，4參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑民調呈現拉距戰。賴瑞隆4日舉行造勢晚會，多位綠委、議員、里長相挺，賴強調只有他「才是國民黨最怕的人選」，甚至暗酸前市長、現任立法院長韓國瑜，引發網友質疑他日前疑似搓湯圓的爭議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我
（中央社波哥大4日綜合外電報導）美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」中央社 ・ 1 天前 ・ 1
全國學生設計競圖「2025高雄製造」 大葉大學空設系囊括一金獎兩入選
大葉大學空間設計學系再傳捷報，參加社團法人高雄市建築師公會主辦的全國學生設計競圖「2025高雄製造」，囊括一金獎兩入選！大葉大學空設系講師紀彥竹表示，系上以「母雞帶小雞」的精神，老師引領學生從概念發展、設計深化到圖面與論述表達，將抽象概念轉化為回應社會議題的空間提案，因此學生能在賽事脫穎而出。此次「2025高雄製造」競圖，大四生黃朝瑞的「記憶轉轍驛站──行為藝術重構號誌樓的時空場域」，勇奪金獎，獎金新臺幣6萬元；大四生陳為軒的「影落漁村」，以及大四生黃家葳的「鐵道渠城」，都榮獲入選獎。「2025高雄製造」競圖以「自然共生、歷史文化再生、智慧韌性城市、生活美學、全球視角」為核心命題，鼓勵學生提出前瞻性的空間想像。金獎作品「記憶轉轍驛站──行為藝術重構號誌樓的時空場域」，由空設系紀彥竹老師指導大四生黃朝瑞設計，以哈瑪星鐵道園區為基地，重新詮釋號誌樓在城市歷史中的角色。黃同學說，他的設計融合行為藝術、空間敘事與感官體驗，希望旅客與居民都能在光影與步行之間，重新聆聽土地的聲音，感受城市的呼吸。入選獎作品「影落漁村」由杜善揚老師指導大四生陳為軒設計，以「從文化扎根」為核心，將高雄彌陀逐漸沒落的皮台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
活化校園新典範 六甲湖東校區轉型台南永續教育基地
原六甲國小湖東校區在停辦後，透過六甲國小與荒野保護協會攜手合作，成功翻轉校園空間品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
知名雪茄酒吧成太子集團在台「專屬水房」 兄弟檔1聲押1交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，追出位於台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳姓兄弟檔，涉嫌利用酒吧作為太子集團專屬「水房」，協助集團將海外贓款匯入台灣變現。北檢4日指揮刑事局、台北市信義分局等單位兵分5路發動搜索，拘提陳韋翔、陳韋志兄弟到案，經複訊後，哥哥陳韋志聲押禁見，弟弟陳韋翔160萬元交保，限制出境、出海。全案依洗錢、賭博、組織犯罪條例持續擴大偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
婦考照四次沒過要給所費判三月
一名八十一歲的陳姓老婦，兩年前路考駕照涉嫌開口要給考驗員「所費」；屏東地院依貪污治罪條例判處陳婦有期徒刑三月、褫奪公權一年、緩刑兩年，可上訴。屏東地院指出，陳姓老婦人，於民國一一三年九月二日通過小型車考照的筆試測驗，惟未通過同年九月十九日、十月八日、二十二日的路考測驗。陳婦於一一三年十一月十五日確定未通過路考測驗時，向公路局高雄區監理所屏東監理站的陳姓考驗員，開口央求讓她通過，並表示要給陳男「所費」，作為通過之對價，遭陳男當場拒絕，並終止陳婦的路考測驗。屏東地院認為，陳婦以種植蔬菜販賣維生，須考駕照才能駕車販賣蔬菜，先前已多次接受路考測驗仍未通過而一時失言，就行賄部分並無具體數額，亦未實際取出或事先準備財物，情節輕微。陳婦案發時已屆七十九歲高齡，並無前科，犯後始終坦承認罪 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃鐙輝皮質醇指數異常 醫警告會死掉
記者戴淑芳∕台北報導 黃鐙輝接拍華視8點檔新劇《九如一家人》，演更生人超辛苦，5日自…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
油市供過於求！調查：油價今年恐怕難翻身
《路透》周一 (5 日) 公布最新調查顯示，受供給持續增加與需求成長疲弱影響，全球原油市場在 2026 年恐持續承壓，油價走勢面臨下行壓力。市場同時留意石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 後續政策動向，以及是否出手干預以穩定行情。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
下屆議員選舉 六議員將交棒
記者林雪娟∕台南報導 今年是選舉年，除縣市首長，議員也面臨改選，台南市議會五十七席中…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林宜瑾喊「沒撤案」 民眾黨團爆：上午就「拿回去」還很多錯字
民進黨立委林宜瑾日前提出《兩岸人民關係條例》修法，擬將法案更名並刪除「國家統一前」字眼，但今（5）日卻突然傳撤案消息，林宜瑾則說，沒有成案何來撤案？但民眾黨立院黨團表示指出，經詢問議事處，得到的回應是林宜瑾辦公室上午就將案子「拿回去」，且裡面還有很多錯字。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
獨／柯文哲的肉中刺要換人了！傳吳滄俯將接北市政風龍頭 廖常新掌桃市政風處
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導前台北市長柯文哲陷入京華城弊案訴訟泥淖，這起世紀大案的啟動關鍵，起源於台北市政府政風處所做的行政調查報告，經台北地...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 31
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3