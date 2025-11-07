One Night In 台南！黃仁勳續攤 牛肉爐、花生糖、番茄拼盤全下肚

財經中心／師瑞德報導

AI教父黃仁勳走到哪吃到哪，今天他在台南又品嚐了不少台灣懷舊滋味。黃仁勳去台南知名老字號莉莉水果店品嚐他的最愛：蕃茄拼盤。（圖／南科網友提供）

黃仁勳傍晚抵台續留台南，晚間在永康「劉家莊牛肉爐」與台積電魏哲家餐敘，親民簽名到手機、酒瓶都來；台積電送上「大灣進福花生糖」與「安平永泰興蜜餞」。他再赴「莉莉冰果店」嗑番茄拼盤，這道台灣人最愛吃的夜市美食，和「遼寧夜市水果阿婆」的番茄蜜餞有異曲同工之妙。根據現場消息傳出，黃仁勳一行人總共點了水果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、青芒果冰、番茄切盤、水果切盤。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘「9H-VIG」專機抵台後，沒有直奔北部，而是留在台南續攤。最新畫面顯示，他現身永康「劉家莊牛肉爐」與台積電董事長魏哲家等人低調餐敘；一下車便被民眾團團包圍，手機、酒瓶、外套通通拿來簽，他一路笑著點頭、幾乎來者不拒，門口被擠到水泄不通。

原規劃下午參訪台積電台南3奈米廠，晚間轉赴台北，「但行程很彈性」，先跟關鍵供應鏈面對面，再用在地口味把話說滿，是黃仁勳慣用的「夜訪供應鏈」節奏。外界也關注他明（11/8）預計出席台積電運動會，與張忠謀、魏哲家同框，象徵雙方在先進製程、先進封裝與產能協作的綁定更深。

AI教父黃仁勳走到哪吃到哪，今天他在台南又品嚐了不少台灣懷舊滋味。（圖／讀者提供）

