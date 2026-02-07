ONE OK ROCK再創紀錄！大巨蛋開唱加場門票又賣光 主唱親曝再唱一場關鍵原因

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

日本搖滾天團ONE OK ROCK將於4月25日、26日一連兩天登上台北大巨蛋開唱，4月26日加場門票於今（7）日開賣再次完售，ONE OK ROCK 不僅成為首組在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，更創下連續兩天完售開唱的全新里程碑。

ONE OK ROCK加場門票又賣完。（圖／KKLIVE提供）

《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》首場台北演出開賣短短3分鐘火速售罄。主唱Taka透露在IG收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開一場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂，ONE OK ROCK感性表示，感謝歌迷一路以來的支持，「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

廣告 廣告

主辦單位也呼籲，請勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防不肖份子將其資訊用來詐騙消費者，並且請不要於拍賣網站或是其他非KKTIX正式授權售票之通路、網站購票，除可能衍生詐騙案件或交易糾紛外，更可能影響自身權益。

更多FTNN新聞網報導

鄧紫棋4月大巨蛋連唱3天！「這類人可優先購票」 搶票資訊一次看

蔡依林透視上衣炸出火辣身材！口誤告別2024 賣萌喊腦筋秀逗

蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了 「配合警局調查」

