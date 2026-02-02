ONE OK ROCK演唱會加場！2/6優先購、2/7 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看

2025日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！明年許多大咖日本歌手與組合將來台，2月由YOASOBI打頭陣，《柯南》歌姬倉木麻衣時隔5年接力開唱；3月則有「平成三大歌姬」之稱的中島美嘉連開兩場演唱會，並列平成三大歌姬的「性感歌姬」的倖田來未也受邀參加高雄櫻花季演出，超人氣創作歌手米津玄師巡演也將在3月來到台灣，在台北小巨蛋連唱兩場；日本「中毒性歌姬」愛繆Aimyon將於4月來台舉辦兩場演唱會，「新生代歌姬」Ado則在5月於林口體育館開唱！此外還有Ado監製5人偶像團體Phantom Siita首次世界巡迴演唱會、JO1、日本殿堂級歌神ASKA飛鳥涼、BALLISTIK BOYZ、內田真禮、Yuika...都將來台開唱！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2025年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！

Yahoo名人娛樂新聞 ・ 2 年前