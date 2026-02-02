ONE OK ROCK演唱會加場！2/6優先購、2/7 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
日本搖滾天團ONE OK ROCK宣布展開《DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》巡演，4/25、4/26（加場）首度站上臺北大巨蛋舞台，也讓他們成為首組登上大巨蛋的日本歌手。2024年ONE OK ROCK在滂沱大雨完成高雄世運的演唱會，成為團員和樂迷至今難忘的深刻回憶，2026年他們再度回到台灣開唱，這次移師臺北大巨蛋，保證不會淋雨啦！ONE OK ROCK本次以全新作品《DETOX》為核心，結合更升級的舞台規模與音樂能量，邀請樂迷走進現場，親身感受那份專屬於ONE OK ROCK的極限搖滾震撼。ONE OK ROCK演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
ONE OK ROCK演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/04/25（六）19:00
2026/04/26（日）19:00 #加場
演出地點：臺北大巨蛋
ONE OK ROCK演唱會｜4/26加場售票時間
【國泰世華 CUBE 信用卡優先購】
售票時間：2026/02/06（五）12:00～23:59
售票平台：KKTIX
【全面啟售】
售票時間：2026/02/07（六）12:00
售票平台：KKTIX
ONE OK ROCK演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,280 / $5,680 / $4,880 / $4,480 / $3,880 / $2,880 / $2,480 / $1,880（全場座席）*身障席 NT$2,840 (B1) / $2,240 (L2)
座位圖：
ONE OK ROCK演唱會｜必聽歌單
《The Beginning》
《Heartache》
《Clock Strikes》
《Stand Out Fit In》
《Tropical Therapy》
《We are》
《Wasted Nights》
《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》
（影片來源：ONE OK ROCK YouTube，若遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● SEVENTEEN小分隊CxM演唱會：4/25、4/26 高雄巨蛋開唱
● 動力火車演唱會：5/15、5/16、5/17 台北小巨蛋開唱
● King Gnu演唱會：6/6、6/7 台北小巨蛋開唱
● LiSA演唱會：6/19、6/20 台北小巨蛋開唱
● ITZY演唱會：6/27 高雄巨蛋開唱
其他人也在看
K-WONDER集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE三組卡司3/14開唱！演唱會票價資訊一次看
《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》將於3/14在林口登場，集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE共三組實力派卡司，讓韓流粉絲興奮不已！演唱會門票將於1/30開放遠傳電信、friDay影音會員優先購，1/31遠大售票系統全面開賣。實力派女團齊聚，將陪伴歌迷度過最特別的一晚。2026 K-WONDER演唱會時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容、必聽歌單一次看。
LiSA台北小巨蛋開唱記者會（3） (圖)
日本歌手LiSA 1日在台北晶華飯店舉行台北小巨蛋開唱記者會，她受訪時透露這次完成小巨蛋演唱會後的下一個目標是唱進台北大巨蛋。
2026日星來台資訊售票日期懶人包！宮野真守、LiSA、ONE OK ROCK、相川七瀬⋯不斷更新
2025日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！明年許多大咖日本歌手與組合將來台，2月由YOASOBI打頭陣，《柯南》歌姬倉木麻衣時隔5年接力開唱；3月則有「平成三大歌姬」之稱的中島美嘉連開兩場演唱會，並列平成三大歌姬的「性感歌姬」的倖田來未也受邀參加高雄櫻花季演出，超人氣創作歌手米津玄師巡演也將在3月來到台灣，在台北小巨蛋連唱兩場；日本「中毒性歌姬」愛繆Aimyon將於4月來台舉辦兩場演唱會，「新生代歌姬」Ado則在5月於林口體育館開唱！此外還有Ado監製5人偶像團體Phantom Siita首次世界巡迴演唱會、JO1、日本殿堂級歌神ASKA飛鳥涼、BALLISTIK BOYZ、內田真禮、Yuika...都將來台開唱！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2025年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
鄧紫棋大巨蛋座位圖曝光 驚喜現身葛萊美獎典禮
隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受...
直擊》TXT大巨蛋開唱！然竣脫了嗨翻萬人 秀彬嗑牛肉麵跳到肚子痛
韓國5人男團TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）第三度來台開唱，第4次全球巡演「ACT ： TOMORROW」台北站本週末連續2天在台北大巨蛋登場，今（31日）演出第一天，隨著黃色光束照下，5位成員分成2輛花車繞場演唱夯曲〈LO$ER=LO♡ER〉揭開序幕，一開場就寵粉模式全開，近距離向四面八方的歌迷揮手、對視、比愛心，讓現場逾2.5萬名MOA（官方粉絲名）的尖叫聲幾乎掀翻大巨蛋屋頂。
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了