ONE OK ROCK首登大巨蛋 1/30優先購、1/31 KKTIX全面開賣！演唱會時間地點、售票時間、票價座位一次看
日本搖滾天團ONE OK ROCK宣布展開《DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》巡演，4/25首度站上臺北大巨蛋舞台，也讓他們成為首組登上大巨蛋的日本歌手。2024年ONE OK ROCK在滂沱大雨完成高雄世運的演唱會，成為團員和樂迷至今難忘的深刻回憶，2026年他們再度回到台灣開唱，這次移師臺北大巨蛋，保證不會淋雨啦！ONE OK ROCK本次以全新作品《DETOX》為核心，結合更升級的舞台規模與音樂能量，邀請樂迷走進現場，親身感受那份專屬於ONE OK ROCK的極限搖滾震撼。ONE OK ROCK演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
ONE OK ROCK演唱會｜時間地點
演出日期：2026/04/25（六）19:00
演出地點：臺北大巨蛋
ONE OK ROCK演唱會｜售票時間
【國泰世華 CUBE 信用卡優先購】
售票時間：2026/01/30（五）12:00～23:59
售票平台：KKTIX
【全面啟售】
售票時間：2026/01/31（六）12:00
售票平台：KKTIX
ONE OK ROCK演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,280 / $5,680 / $4,880 / $4,480 / $3,880 / $2,880 / $2,480 / $1,880（全場座席）*身障席 NT$2,840 (B1) / $2,240 (L2)
座位圖：
ONE OK ROCK演唱會｜必聽歌單
《The Beginning》
《Heartache》
《Clock Strikes》
《Stand Out Fit In》
《Tropical Therapy》
《We are》
《Wasted Nights》
《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》
（影片來源：ONE OK ROCK YouTube，若遭移除敬請見諒）
