ONE OK ROCK臺北大巨蛋專場第一團 票價出爐

日本搖滾天團 ONE OK ROCK將於4月25日在臺北大巨蛋開唱，票價出爐。（KKLIVE提供）

日本搖滾天團 ONE OK ROCK 宣布 2026 年重返亞洲，並將於 4 月 25 日首度站上臺北大巨蛋舉辦《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》專場演唱會，寫下日本藝人登上該場館開唱的全新紀錄，團員在社群平台親自向樂迷預告亞洲回歸消息，表示終於能再次與大家相見。門票將於1 月 31 日中午 12 點在 KKTIX 全面開賣，國泰世華 CUBE 信用卡卡友可於 1 月 30 日中午 12 點至 23 點 59分搶先購票，數量有限售完為止。

2025 年迎來成軍 20 週年的 ONE OK ROCK以《DETOX》展開全新世界巡迴，美國多座城市場場完售，在洛杉磯等指標性場館掀起熱潮，日本更於日產體育場連續兩天開唱，吸引超過十萬人進場朝聖。隨後巡迴歐洲，並在巴黎擔任聯合公園Linkin Park 八萬人演唱會的開場嘉賓，再次展現其在國際搖滾舞台的強大影響力。

巡迴同名專輯《DETOX》也獲得全球樂迷高度迴響，主打歌〈Tropical Therapy〉以充滿力量的旋律，在療癒與鼓舞之間找到平衡，成為許多歌迷心中的精神出口。《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour》將自二月自曼谷啟動，走訪首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，ONE OK ROCK 繼高雄世運後再登更具指標性的臺北大巨蛋，門票票價為 NT$6,280／5,680／4,880／4,480／3,880／2,880／2,480／1,880 元，身障席NT$2,840（B1）／2,240（L2），勢必成為 2026 年最受矚目的搖滾現場之一。

日本搖滾天團 ONE OK ROCK是日本歌手首團登上臺北大巨蛋代表。（KKLIVE提供）

