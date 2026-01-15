ONE OK ROCK首登大巨蛋 4月25日開唱創下日本藝人新紀錄

ONE OK ROCK將帶著全新世界巡演首度站上台北大巨蛋。（KKLIVE提供）

日本搖滾天團ONE OK ROCK帶著全新世界巡演「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」將於4月25日首度站上台北大巨蛋開唱，成為第一組登上大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，公布亞巡場次之際， ONE OK ROCK在社群平台向樂迷喊話：「終於公開！我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK去年邁入成軍20週年，展開全新世界巡迴演唱會，不僅在美國場場好評完售，唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」一連開唱2日，吸引超過10萬人朝聖，日巡在巨蛋及體育館等演出一票難求。隨後一路巡迴至歐洲各大城市，且在法國巴黎擔任傳奇樂團聯合公園8萬人演唱會的開場嘉賓，再次印證ONE OK ROCK在國際搖滾樂壇的頂尖影響力。

廣告 廣告

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei」將於4月25日舉行。（KKLIVE提供）

巡演同名最新錄音專輯《DETOX》深受全球樂迷喜愛，其中話題主打單曲〈Tropical Therapy〉在療癒與鼓舞之間，以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口，展現ONE OK ROCK新面貌，也成為他們至今最能引發全球聽眾共鳴的代表作之一。

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour」亞洲巡迴將於2月從曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開生涯最大規模澳洲巡迴。繼征服高雄世運主場館後，將登上更具代表性殿堂級場館 「台北大巨蛋」。

門票將於1月31日（六）中午12點KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於前一天（30日）中午12點起至23點59分在KKTIX售票網站享優先購票。

更多中時新聞網報導

流感疫情急升1成 門診衝破9萬人次

張震接任金馬主席自比吉祥物

Ozone當兵前會粉絲 煥鈞當眾剃頭展決心