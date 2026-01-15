「ONE OK ROCK」出道日攻大巨蛋 搶票時間曝光

「ONE OK ROCK」2026重返亞洲。KKLIVE提供



日本搖滾天團「ONE OK ROCK」前年9月在高雄世運主場館舉辦世界巡演，睽違1年半，選在出道日4月25日帶著新巡演「DETOX」首度站上台北大巨蛋，他們也向「OORer」（粉絲名稱）喊話：「我們要在2026年初回到亞洲了！大家準備好了嗎？」

「ONE OK ROCK」去年邁入成軍20周年，「DETOX」巡演不僅在美國場場完售，還唱進洛杉磯等重點城市指標性場館，更在日本最大場館之一「日產體育場」連唱2天，吸引逾10萬人朝聖，隨後一路巡迴至歐洲各大城市，且在巴黎擔任傳奇樂團「聯合公園」（Linkin Park）8萬人演唱會的開場嘉賓。

廣告 廣告

「DETOX」亞洲巡演2月從曼谷啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市，並同步展開最大規模澳洲巡迴。巡演同名錄音專輯《DETOX》主打歌〈Tropical Therapy〉也以充滿力量的旋律唱出屬於現代人的精神出口，展現「ONE OK ROCK進」化全新面貌。

繼征服高雄世運主場館後，「ONE OK ROCK」將登上更具代表性殿堂級場館大巨蛋，門票 1月31日中午12點於KKTIX售票系統開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於1月30日中午12點起至晚間11點59分享限量優先購票。

更多太報報導

詹雅雯勇抗帕金森氏症罕吐心聲 孤身奮鬥35年「把握當下」

郭書瑤自爆馬路三寶 郭泓志耍帥當教練

車銀優「臉蛋天才」當渣男 自揭膽小真面目