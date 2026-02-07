「ONE OK ROCK」大巨蛋加場又秒殺 創紀錄！嗨喊：現場見

「ONE OK ROCK」感謝歌迷一路以來支持。KKLIVE提供



日本搖滾天團「ONE OK ROCK」4月25、26日將登上台北大巨蛋舉辦「DETOX」巡演，4月26日加場門票今（2╱7）開賣3 分鐘就秒殺，他們感謝歌迷支持，喊話「OORer」（粉絲名稱）：「非常期待這次的演出，希望能和大家一起打造一個很棒的現場，那我們在現場見吧！」

「DETOX」台北首場開賣短短3分鐘火速售罄，主唱Taka透露在IG收到大量粉絲私訊表示沒搶到門票，當下立刻決定加開1場，希望能讓更多歌迷有機會一起到現場同樂，他們不僅是首組在大巨蛋舉辦專場的日本藝人，更創下連2天完售開唱的全新里程碑。

廣告 廣告

主辦單位也呼籲粉絲勿將購票成功的資料頁面截圖公告在網路上，以防被不肖份子用來詐騙消費者，並且不要於拍賣網站或是其他非KKTIX正式授權售票之通路、網站購票。

更多太報報導

魏如萱5度攻蛋真實票房曝光 小21歲男友缺席！「不知道要怎麼說」

陳珮騏靠臉吃飯保10年「毀容險」 死亡賠償不多：夠家人辦後事就好

謝承均不忍直視替身墜樓 自爆右眼角縫4針「差點就失明」