ONE OK ROCK 大巨蛋演唱會加場！2/7 售票當天再舉辦「復活抽選」

日本搖滾天團 ONE OK ROCK 今年舉辦「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」亞洲巡迴，台北場將於 4 月 25 日在台北大巨蛋演出。主辦單位 KKLIVE 今（3）日宣布 4 月 26 日加場，並於 2 月 7 日中午正式啟售。

ONE OK ROCK 自 2025 年展開的全新世界巡演《DETOX》已席捲美洲、歐洲及日本各大城市，以爆發性的現場與直擊人心的音樂震撼全球樂迷，而他們將於 2026 年重返亞洲，更將成為首組登上臺北大巨蛋舉辦專場演唱會的日本藝人，在最具規模的殿堂級場館打造一場屬於《DETOX》的搖滾盛會

另外KKLIVE 指出持有國泰世華 CUBE 信用卡的粉絲同樣在加場場次獲得優先購福利，時間為 2 月 6 日中午至晚上，優先購票僅限透過 KKTIX 官網，限量售完為止。

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」台北場座位圖（來源：KKLIVE Taiwan）

為了確保粉絲的權益，KKLIVE 強烈建議在註冊會員或是結帳時填寫的聯絡人電子郵件，盡量不要使用 Yahoo 或 Hotmai l郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。此外 KKTIX 系統沒有固定的清票時間，只要消費者沒有於期限內完成付款，未付款的票券就會陸陸續續釋放出來，

「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」台北場加開資訊：

加場日期：2026 年 4 月 26 日 (日) 19:00

演出地點：臺北大巨蛋 [ 台北市信義區忠孝東路四段 515 號 ]

啟售時間：2026 年 2 月 7 日 (六) 中午 12:00

票 價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 [全場座席]

*身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)

國泰世華CUBE信用卡優先購：2026 年 2 月 6 日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 止

售票連結：https://kktix.link/f64b56