ONE OK ROCK 4/25登大巨蛋

日本搖滾樂團ONE OK ROCK將於4月25日在台北大巨蛋開唱。（KKLIVE提供／中央社）

本報綜合報導

日本搖滾樂團ONE OK ROCK15日宣布將於4月25日在台北大巨蛋開唱，成為大巨蛋首組開專場的日本藝人，他們也在社群平台向歌迷表示將開唱，「大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK以融合搖滾、流行與情感旋律的獨特風格，出道後便迅速在日本樂壇崛起並成功打入國際市場。

ONE OK ROCK曾在南港展覽館、高雄國家體育場（高雄世運主場館）開唱，他們去年展開巡迴演唱會DETOX，並在日產體育場連唱2天，吸引超過10萬名歌迷，而他們的新專輯DETOX主打歌Tropical Therapy也獲得討論。

ONE OK ROCK世界巡演將於2026年2月從泰國曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、台北、吉隆坡、上海等城市。對樂迷而言，這場演出更是ONE OK ROCK邁入成軍20週年的重要里程碑，別具紀念價值。

演唱會將於31日中午全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於30日中午起先購票。