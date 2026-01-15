ONE OK ROCK4/25登大巨蛋 為首組專場日本藝人

（中央社記者王心妤台北15日電）日本搖滾樂團ONE OK ROCK今天宣布將於4月25日在台北大巨蛋開唱，成為大巨蛋首組開專場的日本藝人，他們也在社群平台向歌迷表示將開唱，「大家準備好了嗎？」

ONE OK ROCK曾在南港展覽館、高雄國家體育場（高雄世運主場館）開唱，他們去年展開巡迴演唱會DETOX，並在日產體育場連唱2天，吸引超過10萬名歌迷，而他們的新專輯DETOX主打歌Tropical Therapy也獲得討論。

演唱會將於31日中午全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友可於30日中午起先購票。（編輯：李亨山）1150115