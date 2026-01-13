OnePlus違法在台僱用70工程師 創辦人劉作虎遭通緝

（中央社記者謝君臨台北13日電）中國大陸手機名牌OnePlus深圳萬普拉斯公司涉嫌非法在台招募70多名工程師，匯入金額約23億元。士檢今天依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍幹部，並發布通緝OnePlus創辦人劉作虎。

根據士林地檢署起訴書，劉作虎於民國103年底某日來台，與林姓男子洽談在台灣籌組手機軟體研發團隊事宜，在未經主管機關許可下，林男即依劉男指示在台灣為深圳萬普拉斯公司招攬員工，陸續僱用70多名研發工程師，為OnePlus進行手機軟體應用程式研發、驗證、測試等業務活動。

起訴書指出，劉男與鄭姓女子、林姓男子合謀，先於103年3月在香港設立「香港一加公司」，隔年3月在台設立「香港商一加科技有限公司台灣分公司」，由鄭女擔任負責人。108年5月，公司再分別更名為「香港商聲吶顧問有限公司」、「香港聲吶公司台灣分公司」。

起訴書指出，檢方統計自104年8月至110年1月間，深圳萬普拉斯公司透過「香港大盛國際貿易公司」等管道，以「受託研發及出售研發成果資產之收入」等名目，共匯入7293萬餘美元（約新台幣23億元）給台灣聲吶公司，作為支付在台招攬員工、核發員工薪資、採購設備等業務行為的營運資金。

偵訊時，鄭女辯稱自己只是掛名負責人，負責稅務規劃，不了解公司業務，也沒有領取薪水，並指台灣聲吶公司唯一的業務，就是幫深圳萬普拉斯公司的手機做研發工作。林男則坦承，自己是經劉作虎安排擔任研發主管，負責面試及帶領團隊，台灣聲吶公司未曾自己開發客戶，營運方向皆由劉男決定。

證人供詞指出，台灣聲吶公司所開發的軟體僅供OnePlus及OPPO手機使用，且行政主管須定期向深圳總部匯報員工出勤與財務狀況。

檢察官調查後，認定鄭女、林男涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，今天依法提起公訴。（編輯：張雅淨）1150113