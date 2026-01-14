台灣士林地檢署檢察官稍早已對OnePlus創辦人暨執行長劉作虎 (Pete Lau) 發布通緝，指控其違反《兩岸人民關係條例》相關規定，非法在台灣設立公司，並且招募本地工程師，而同案另有兩名台灣籍分公司經理遭到起訴。

創辦人劉作虎遭台灣檢方通緝，OnePlus營運不受影響、OPPO未對此作回應

假外資真陸資？透過香港公司迂迴入台

根據台灣檢方調查，OnePlus為了規避台灣針對中資企業的審查機制，採取迂迴的設立方式。報導指出，劉作虎涉嫌於2014年3月與兩名台灣人在香港成立「香港一加公司」，隨後於隔年在台灣註冊分公司。

為了掩人耳目，該公司在2019年5月將名稱中的「OnePlus」更改為「Sonar」(聲吶)。檢方查出，在2015年8月至2021年1月期間，OnePlus透過香港向這家台灣分公司匯入了超過6200萬歐元 (約新台幣21億元) 的資金，這些資金名義上被申報為「合約研發收入」與「研發成果資產出售」，但實際上是用於支付台灣員工薪資、招募費用，以及購買辦公設備。

鎖定軟體人才，開發OxygenOS作業系統

這家台灣分公司的主要任務，是協助OnePlus開發其手機作業系統OxygenOS。據了解，OnePlus在台灣招募超過70名工程師，負責OnePlus及同集團OPPO手機的軟體研發工作。

依據台灣現行法規，中國企業若要在台設立據點或招募員工，必須事先取得主管機關許可。而OnePlus顯然未經此程序，因此被認定違反相關規定。台灣政府近年來加強對中資企業非法挖角的查緝力度，雖然主要焦點在於半導體產業，但此次案件顯示軟體研發人才同樣在保護範圍之內。

OnePlus：營運不受影響

針對創辦人遭到通緝一事，劉作虎本人尚未公開回應。不過，OnePlus在接受詢問時表示，目前的全球業務營運一切正常，並未受到此案件影響。

至於OnePlus與OPPO、realme目前關係，其中OnePlus與OPPO已經在2021年進行更緊密的合併，藉此整合研發資源，雖然OnePlus仍維持獨立品牌運作，但在供應鏈與研發體系上已經與OPPO高度重疊。因此在OnePlus創辦人面臨被台灣檢方通緝，或許將影響OPPO相關業務發展。

OPPO台灣方面回應：低調冷處理

不過，目前OPPO與OPPO台灣方面至今仍未針對此事件發表正式聲明。

雖然OnePlus與OPPO在全球研發體系上高度整合，甚至共用同一套作業系統核心，但在台灣市場的運作架構上，OPPO是由合法的在地代理商負責營運與銷售。外界推測，OPPO台灣方面選擇保持低調，主要是為了將此「非法挖角」的法律爭議，與台灣在地合法營運業務進行切割，避免品牌形象受到波及。

目前OPPO在台銷售與售後服務均維持正常運作，並未受這起研發中心的司法案件影響。

