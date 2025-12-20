OneRepublic主唱著宮廟背心嗨翻高雄巨蛋 相約明年台北見

OneRepublic（共和世代）四度訪台，昨（19日）在高雄巨蛋開唱，主唱Ryan Tedder笑說聖誕節竟然還有25度溫暖天氣。（Live Nation提供）

年底最後一場搖滾盛事熱血引爆，四度訪台、二度完售高雄巨蛋、曾獲葛萊美獎入圍肯定的搖滾天團OneRepublic（共和世代），於聖誕節前夕帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》再度完售開唱。全能主唱 Ryan Tedder 抵台時笑容滿滿，主辦單位 Live Nation Taiwan特別準備超接地氣的「萊恩款」宮廟背心迎接，正面印上「萊恩泰德」與「經典不敗 共和世代」，背面更驚喜預告 2026 年 3 月 4日將二度站上台北小巨蛋。Ryan Tedder 愛不釋手，直接把背心穿上台，火力全開連唱近兩小時，25首以上神曲接力，瞬間讓雄蛋化身萬人大包廂。

演唱會一開場，Ryan Tedder身穿特製宮廟背心登場，以〈Born〉震撼揭幕，金色彩帶狂噴炒熱全場，緊接〈Secrets〉、〈Run〉、〈Stop And Stare〉等破億金曲連發，引爆萬人大合唱。唱到〈RUNAWAY〉時，他即興將歌詞改成「My friends in 高雄 they don’t know…」，全場尖叫聲瞬間炸裂。Ryan Tedder 也現學現賣中文大喊「高雄，你好你好」，笑說聖誕節竟然還有25度的溫暖天氣，更大讚在地美食，直呼演出後要立刻回飯店狂點水餃，幽默發言讓全場笑聲不斷。

OneRepublic（共和世代）主唱Ryan Tedder 穿上宮廟背心讓粉絲笑翻。（Live Nation提供）

OneRepublic（共和世代）將於明年3月4日重返台北小巨蛋。（Live Nation 提供）

來到延伸舞台，Ryan Tedder 近距離自彈自唱，分享與國際天后及 K-POP藝人合作的創作幕後。有趣的是，當他說出BTS、BLACKPINK等歌手名稱時，現場觀眾尖叫聲特別大聲，讓Ryan Tedder笑說：「現在我懂如何提高大家分貝了，只要多說點KPOP就可以。」讓現場響起笑聲。

OneRepublic（共和世代）主唱Ryan Tedder 超愛這件背心。（Live Nation提供）

他加碼簽名足球送給幸運歌迷，親和力滿點，後半段驚喜帶來未曝光新歌首唱，接著獻上〈Apologize〉、電影《捍衛戰士：獨行俠》主題曲〈I Ain’t Worried〉等經典，壓軸〈Counting Stars〉時萬人同步點亮手機燈海。他深情向高雄道別，相約2026年3月4日台北小巨蛋再見，為今年樂壇畫下最熱血、最完美的句點。

