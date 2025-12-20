OneRepublic共和世代四度來台超接地氣 主唱萊恩穿宮廟背心登場嗨翻雄蛋

主唱萊恩穿上主辦單位特製的「萊恩款」宮廟背心驚喜登場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

搖滾天團 OneRepublic（共和世代）於耶誕節前夕帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》四度來台開唱。主唱Ryan Tedder（萊恩）一抵達高雄便展現超高親和力，穿上主辦單位特製的「萊恩款」宮廟背心驚喜登場，正面印有「經典不敗 共和世代」，背面更巧妙預告2026年3月4日將二度唱進台北小巨蛋。

19日演唱會由節奏感爆棚的〈Born〉揭開序幕，金色彩帶噴發瞬間點燃萬人情緒。萊恩火力全開，連飆〈Secrets〉、〈Run〉等超過 25 首破億神曲。唱到〈RUNAWAY〉時，他即興改詞「My friends in 高雄」，並現學現賣中文大喊：「高雄，你好你好！」逗趣表示超愛在地美食：「等不及回飯店狂點水餃。」引發全場哄堂大笑。

廣告 廣告

共和世代帶著《ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG》四度來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

除了熱唱《捍衛戰士：獨行俠》神曲〈I Ain’t Worried〉，萊恩更在延伸舞台與樂迷近距離互動，並分享為國際天后創作的幕後故事。最後在萬人燈海簇擁下的〈Counting Stars〉聲中圓滿落幕。共和世代用實力與幽默征服雄蛋，並與樂迷相約明年3月台北見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文身世曝光！家境不錯卻長年與家人疏離 任空軍志願役自導自演酒駕遭汰除

張文北捷恐攻地點「與漫畫劇情相似」 作者：幾乎一樣

張文隨機砍人釀4死！電腦雲端顯示規劃半年以上 初步排除共犯